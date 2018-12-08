Под стройку друга Лукашенко изменили границы заказника

Люди возмущались, что строительство в заказнике «Лебяжий» незаконно. Указ Лукашенко изменил границы ландшафтных зон. Теперь законно.

Фото: мотолькопомоги.бел

Новым указом Лукашенко от 5 декабря изменены границы ландшафтно-рекреационных зон в районе заказника «Лебяжий», возле которого «Тапас» — компания партнера Лукашенко по хоккейной команде Павла Белого — строит жилой комплекс и ресторан, сообщает TUT.BY.

Это следует из опубликованного на Национальном правовом портале документа.

Скриншот из документа на pravo.by

Согласно регламентам Генплана, природная-ландшафтно-рекреационная территория с низкой рекреационной нагрузкой (типа леса или гидропарка) превращается в центр науки, культуры, здоровья, туризма, отдыха и развлечений с высокими рекреационными нагрузками, для которых необходимо обеспечить высокий уровень природного окружения.

Проще говоря, был лес — стало живописное место для отдыха и развлечений.

И это место согласно указу находится между заказником «Лебяжий» и зоной жилой смешанной застройки. Как видим, это застройка «Тапаса», который возводит тут «Олимпик Парк» с рестораном в прибрежной зоне.

Ранее сообщалось, что «Тапас» начал строить ресторан в прибрежной зоне заказника «Лебяжий», которая раньше рассматривалась как буферная зона между заказником и «Олимпик Парком». Эта история возмутила людей, но застройщик уверял, что все законно.

Судя по всему, теперь это действительно так.