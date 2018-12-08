В Вильнюсе нарисовали граффити с Лукашенко и Сталиным в спортивных костюмах. Фотофакт

В Вильнюсе рядом со знаменитым граффити целующихся Трампа и Путина нарисовали новое − Лукашенко, Сталин и Гитлер в спортивных костюмах от Adidas.

На картинке глава Беларуси сидит на корточках с магнитофоном.

Находится этот рисунок недалеко от железнодорожного вокзала, по адресу Pylimo g., 66, сообщает delfi.lt.

Автор граффити — Рута Янкаускайте. Своей работой она призывает «спокойнее относится к диктаторам».