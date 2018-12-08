Кто из белорусов попал в список самых богатых иностранцев Латвии

Четыре белоруса вошли в топ-50 зарубежных бизнесменов, заработавших самые большие деньги в Латвии в 2017 году.

Основатель и основной владелец известной IT-компании SaM Solutions Андрей Бахирев, с 2015 года проживающий в Юрмале, по итогам прошлого года занял 17-е место по объему начисленной прибыли. На его 69,3-процентную долю в латвийской компании SaM Solutions, консолидированная прибыль которой составила 4,05 млн евро, пришлось 2,80 млн евро, подсчитали составители рейтинга из издания VIP Lounge.

Впервые в списке оказался Егор Петрушенко, который с 1,47 млн евро занял 32-е место. Его основной латвийский актив – компания Investa Engineering. Бизнесмен занимается поставками оборудования для химической, нефтехимической и энергетической отраслей Беларуси, России и Казахстана.

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