Судья-белорус получил черепно-мозговую травму после удара от российского хоккеиста

Линейный арбитр хоккейного матча «Локомотив» — «Йокерит», белорус Иван Дедюля получил черепно-мозговую травму после удара от 20-летнего форварда «Локомотива» Артура Каюмова.

Матч «Локомотива» с «Йокеритом» стал самым неудачным во взрослой карьере 20-летнего форварда хозяев Артура Каюмова, пишет by.tribuna.com.

В третьем периоде в одной из атак «Локомотива» Каюмов впечатал головой в борт защитника Йеспера Йенсена – тому потребовалась помощь врачей.

Арбитры сразу остановили матч, но удалением 5+20 Каюмов не ограничился – в стычке с финскими игроками форвард «Локомотива» нанес точный хук справа белорусскому лайнсмену Ивану Дедюле.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Каюмова выгнали с поля до конца матча.

После матча нападающий извинился перед арбитром и отметил, что ударил его случайно.

«Я все прекрасно понимаю, виноват. Но никакого умысла с моей стороны не было. Я просто не увидел судью, да и не в него целился. После матча подошел к нему, спросил, как у него дела. Иван Дедюля сказал, что сейчас поедет в больницу, ему наложат пару швов. Хотелось бы извиниться перед арбитром, это было случайно», – сказал Каюмов.

Дедюля доставлен в больницу Ярославля с закрытой черепно-мозговой травмой.