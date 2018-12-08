Невзоров: «Кремль прячет глазки, ковыряет стол пальчиком Пескова, делает вид, что не при чем»

Известный публицист, комментируя события этих дней на Эхе Москвы, вспомнил про историю с Кантом и моряками.

«На этой неделе, у кого скрепа толще, выясняли моряки. Украинские баркасы по Балтийскому морю, они не ходят. Но моряки-балтийцы не отстали от черноморцев и даже тоже нашли как бы свои «новые ворота». За неимением буксира они врезали по Канту. Причем беднягу Иммануила били, действительно, как украинский буксир. Перед замерзшим и замершим строем скукоженный вице-адмирал ему припомнил, этому мерзкому Иммануилушке всё!..

Канта обвинили даже в измене Родине, в уклонении от призыва, в подозрительной связи с какой-то кафедрой, перед которой он ползал на коленях, ее домогаясь. В общем, не расстреляли рядового Канта по чистой случайности.

Вы представьте, какова была бы судьба Канта, окажись он в Балтфлоте. Теперь понятно и известно, кто, всхлипывая день и ночь, драил был гальюны на «Стойком» и «Бойком» — это главные корабли Балтийского флота — и даже чистил бы не зубной щеткой, а зубочисткой. А адмиралы бы его навещали, лично следили бы, чтобы у этого поганца не было бы времени писать свои дурацкие книжки и изменять Родине.

Ну, как после этого не восхищаться развитым путинизмом, я не понимаю. Я, действительно, восхищен, потому что это всё великолепно. Ну, где бы мы еще могли получить такой, с позволения сказать Куллинан воинствующей серости, самой лютой и примитивной солдафонщины? Ведь это же всё кажется абсолютно нереальным.

Да, вот Кремль тоже, он прячет глазки, ковыряет стол пальчиком Пескова, делает вид, что он не при чем. Но понятно, что именно он вдохновитель адмиральского бреда, что если бы эта дикость, замшелость, вся эта патриотическая держимордовщина не была бы трендом, который именно Кремль транслирует в каждую, уже изувеченную фуражкой голову, понятно, что и вице-адмирал бы тоже остерегся и не произносил бы таких речей, потому что тема, скажем так, для него неожиданная. Если бы, кстати, еще этот бедняга знал, как над ним и в Кремле ржут, ему бы совсем стало кисло.

Но это частности, потому что всё это прекрасно. И Салтыков-Щедрин и Свифт и другие изучатели идиотизма Homo, они не могли похвастаться такими перлами… Сценаристам, сатирикам за такие вот выдумки платят огромные деньги, а здесь это всё прямо с генеральского плеча. Вот если в этой истории есть что-то, действительно, печальное, так это только то, что из сотен промороженных морячков, которые стояли перед адмиралом, никто не то что не заржал, но даже не улыбнулся, хотя как-нибудь тайно. Адмиральская тупость никого не рассмешила.

Но попутно, в общем, был посрамлен еще и Хокинг и Эйнштейн и все творцы гипотезы абиогенеза бариогенеза, и разговоры о мультивселенной, потому что понятно, что рядом с нами вызрела какая-то особая вселенная, абсолютно параллельная нам, вселенная, где фальсифицировано всё, фальсифицирована даже сама фальсификация. Фальсифицирован патриотизм, державность. Но пока, в общем, Балтфлот победил и знамя тупости держит выше черноморцев».