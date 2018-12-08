Невзоров: «Кремль прячет глазки, ковыряет стол пальчиком Пескова, делает вид, что не при чем»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Кто из белорусов попал в список самых богатых иностранцев Латвии
Судья-белорус получил черепно-мозговую травму после удара от российского хоккеиста
Приближенным Трампа грозит тюрьма за попытку скрыть сговор с Россией
Эйсмонт про встречу лидеров стран ЕАЭС: «Извиняться пришлось всем перед всеми»
Новый лидер партии Меркель. Кто такая АКК?
Министр обороны Украины рассказал, почему моряки не открыли ответный огонь по российским пограничникам
Как российский канал объяснил сюжет с подставным украинцем
«Ждут, терпят». Посольство Туркменистана не помогает студентам-должникам в Беларуси
В телеге сегодня. Протоирей оказался не готов «к обрушившейся зависти прихожан»
Москва и Ереван опровергли Лукашенко: «Заседание вообще не проводилось»
Белорус, выдавший себя за украинца на российском ТВ: «Мне бесконечно стыдно»
Фото дня. Президент Литвы летит в Украину обычным рейсом
Колькі грошай Леанід Зайдэс хоча ад «Новага часу» за маральную шкоду
В Минске судят военных и бизнесменов: «Я не терпила… Боря, ты мне должен три ляма»
Жительница протестного дома на Розы Люксембург: «Что дороже: люди или машины?»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Невзоров: Эта волшебная метаморфоза с Боярским обязывает переснять «Трех мушкетеров»
«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича
Коммерсантъ: Лукашенко говорил перед Путиным невероятные вещи
Колькі грошай Леанід Зайдэс хоча ад «Новага часу» за маральную шкоду
Как поспорили Александр Григорьевич и Владимир Владимирович

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
«Государство выделило школе лишь пару банок краски, остальное — сами!»
Горбачев: «Выходит, одному икра с маслом, а второму — краюха хлеба»
Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу
20 заняткаў да 30 рублёў, каб ня быць «дармаедам»
Шуневич объяснил, зачем дал указание снять извинения подростка перед «городовым»: «Затем»
«Если я что-то скажу против президента, да отнимется язык мой»
Белорусский журналист проехал через всю Украину от Краматорска до Львова
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?
Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
Что стоит за словами Лукашенко «наклонить» и «опустить»
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»
Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Рэканструкцыя Старога замка ў Гродне, якая выклікала неадназначную рэакцыю ў гісторыкаў. Фотафакт
Чем Румас совершенно точно отличается от предыдущих премьер-министров
В телеге сегодня. Новый год в стиле «гламурных 30-х» на супер-яхте по Москве-реке
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
08.12.2018
Невзоров: «Кремль прячет глазки, ковыряет стол пальчиком Пескова, делает вид, что не при чем»

Известный публицист, комментируя события этих дней на Эхе Москвы, вспомнил про историю с Кантом и моряками.

«На этой неделе, у кого скрепа толще, выясняли моряки. Украинские баркасы по Балтийскому морю, они не ходят. Но моряки-балтийцы не отстали от черноморцев и даже тоже нашли как бы свои «новые ворота». За неимением буксира они врезали по Канту. Причем беднягу Иммануила били, действительно, как украинский буксир. Перед замерзшим и замершим строем скукоженный вице-адмирал ему припомнил, этому мерзкому Иммануилушке всё!..

Канта обвинили даже в измене Родине, в уклонении от призыва, в подозрительной связи с какой-то кафедрой, перед которой он ползал на коленях, ее домогаясь. В общем, не расстреляли рядового Канта по чистой случайности.

Вы представьте, какова была бы судьба Канта, окажись он в Балтфлоте. Теперь понятно и известно, кто, всхлипывая день и ночь, драил был гальюны на «Стойком» и «Бойком» — это главные корабли Балтийского флота — и даже чистил бы не зубной щеткой, а зубочисткой. А адмиралы бы его навещали, лично следили бы, чтобы у этого поганца не было бы времени писать свои дурацкие книжки и изменять Родине.

Ну, как после этого не восхищаться развитым путинизмом, я не понимаю. Я, действительно, восхищен, потому что это всё великолепно. Ну, где бы мы еще могли получить такой, с позволения сказать Куллинан воинствующей серости, самой лютой и примитивной солдафонщины? Ведь это же всё кажется абсолютно нереальным.

Да, вот Кремль тоже, он прячет глазки, ковыряет стол пальчиком Пескова, делает вид, что он не при чем. Но понятно, что именно он вдохновитель адмиральского бреда, что если бы эта дикость, замшелость, вся эта патриотическая держимордовщина не была бы трендом, который именно Кремль транслирует в каждую, уже изувеченную фуражкой голову, понятно, что и вице-адмирал бы тоже остерегся и не произносил бы таких речей, потому что тема, скажем так, для него неожиданная. Если бы, кстати, еще этот бедняга знал, как над ним и в Кремле ржут, ему бы совсем стало кисло.

Но это частности, потому что всё это прекрасно. И Салтыков-Щедрин и Свифт и другие изучатели идиотизма Homo, они не могли похвастаться такими перлами… Сценаристам, сатирикам за такие вот выдумки платят огромные деньги, а здесь это всё прямо с генеральского плеча. Вот если в этой истории есть что-то, действительно, печальное, так это только то, что из сотен промороженных морячков, которые стояли перед адмиралом, никто не то что не заржал, но даже не улыбнулся, хотя как-нибудь тайно.  Адмиральская тупость никого не рассмешила.

Но попутно, в общем, был посрамлен еще и Хокинг и Эйнштейн и все творцы гипотезы абиогенеза бариогенеза, и разговоры о мультивселенной, потому что понятно, что рядом с нами вызрела какая-то особая вселенная, абсолютно параллельная нам, вселенная, где фальсифицировано всё, фальсифицирована даже сама фальсификация. Фальсифицирован патриотизм, державность. Но пока, в общем, Балтфлот победил и знамя тупости держит выше черноморцев».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:14)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY