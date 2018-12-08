Эйсмонт про встречу лидеров стран ЕАЭС: «Извиняться пришлось всем перед всеми»

Пресс-секретарь белорусского президента раскрыла некоторые подробности встречи в Санкт-Петербурге.

— Да, переговоры действительно получились очень резонансными, в средствах массовой информации прозвучали громко, — заявила в эфире телеканала «Беларусь 1» Наталья Эйсмонт.

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По ее словам, на повестке дня стояли слишком уж острые вопросы: устранение барьеров и цены на газ и нефть.

— Россия проводит налоговый маневр. И вот у нас уже подсчитано, что только за три последних года Беларусь недополучила 3 млрд 600 млн долларов. Очень серьезная сумма. Более того, есть дальнейшие расчеты. При самом худшем, конечно, развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти 11 млрд, — пояснила Наталья Эйсмонт. — Для нас это, как вы понимаете, неприемлемо.

По ее словам, обсуждение было эмоциональным, но никак не чрезвычайным в плане повестки дня.

Еще один вопрос, обсуждение которого, по словам Натальи Эйсмонт, «было не бурным, а очень бурным», — назначение генсека ОДКБ.

— Здесь накал страстей был таким, что извиняться в финале пришлось всем перед всеми, — рассказала пресс-секретарь президента. Эйсмонт подтвердила, что лидеры государств в Санкт-Петербурге договорились решить этот вопрос еще до нового года.

Механизм будет выглядеть так: кандидат на данную должность — это представитель Беларуси — объедет в ближайшее время все страны, познакомится с лидерами этих стран пройдет своего рода собеседование. После этого, при позитивном развитии событий, руководитель страны-участницы подпишет решение о его назначении.

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