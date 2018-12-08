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Экономика
08.12.2018
Александр Обухович, Белгазета
Обухович: «Совещание у Лукашенко напомнило игру в наперстки»

И прошедшее 26 ноября у президента совещание по экономическим вопросам, и прошедшее в начале месяца совещание по вопросам строительства наглядно показали: наша власть так и не осознала, в какую ситуацию она загнала экономику страны.

Как всегда, из телевизоров лились раскаты начальственного гнева. Правительство даже обозвали «беспринципным». Как всегда, за сценой бодро позвякивали наручники.

Антураж вполне привычный, местами уже и поднадоел. Так что есть смысл попытаться просто понять, что власть собирается делать в экономике страны. Когда уже осознала, что дальнейшее снижение темпов роста экономики и невозможность получить от России очень большую помощь делают снижение уровня жизни населения неизбежным. Сначала - относительное, по сравнению с соседями, а потом - и абсолютное.

Следует отметить и ряд новаций в управлении нашей экономикой.

Во-первых, снята задача выхода на $ 100 млрд. ВВП к 2025г. Задача заведомо нереальная и даже безграмотная. Поскольку, пытаясь ее решить, наши чиновники, навалившись со всей своей дурью, вреда стране нанесли бы немало. Впрочем, саму задачу достижения 0 млрд. ВВП президент не снял, оставив ее как стратегическую. Без конкретных сроков выполнения.

Во-вторых, президент потребовал от правительства определиться с «точками роста» на 2019г., которые могли бы стать основой для роста экономики до $ 100 млрд. ВВП в год, обеспечить ее стабильный рост и конкурентоспособность.

В-третьих, от правительства требуется дать предложения по решению проблемы неэффективных предприятий, поддержку которых необходимо сократить прямо сейчас.

При всем при том президент требует обеспечить положительное сальдо текущего счета. Заметим, что сегодня оно отрицательное и рост затрат на обслуживание долгов еще долго не позволит сделать его положительным. И на все про все президент поручил, кроме внутренних источников и России, через облигации найти $ 2 млрд.

Что касается выхода ВВП на уровень $ 100 млрд. Вряд ли в 2019-20гг. удастся обеспечить темпы роста ВВП выше 2% в год: для этого просто ничего не подготовлено: нет ни тем для инвестиций, ни подготовленных к рывку фирм, ни кадров, обученных работе в современных условиях. Если каким-то чудом с 2021г. мы выйдем на ежегодный рост ВВП в 7%, то уровня $ 100 млрд. наш ВВП достигнет не ранее 2030г.

Все эти годы наш ВВП и средние зарплаты будут существенно ниже, чем у соседей. А значит — будет миграция, с неизбежными дополнительными затратами на подготовку кадров и для себя, и для соседей. А затраты и без того предстоят большие: в рамках существующей структуры экономики требуется инвестировать не менее $ 100 млрд. Которые нужно еще найти или накопить. А потом и придумать, как их грамотно вложить. Судя по всему, никаких соображений ни об источниках таких инвестиций, ни об их направлениях у правительства нет. И не может быть — никто никогда стратегию развития в цифрах не проектировал. А это, между прочим, очень объемная и серьезная работа для квалифицированных людей.

Что до обозначенной президентом проблемы «точек роста». Требование найти их в 2019г. относится, конечно, к области не экономики, а политики: власти, поскольку к выборам не удастся обеспечить реальные достижения, хочется, по крайней мере, дать людям надежду на достижения в будущем. Правда, не раз уже давали: решения Всебелорусских собраний тому свидетельство. Так что не будут такие точки расти - и Бог с ними, но хоть что-то правдоподобное предъявить им очень желательно.

И само наличие таких точек власти необходимо. Чтобы сформировать источник крупных поступлений в бюджет в условиях, когда «нефтянка», ПВТ и продажа калийных удобрений притормозят. А это вполне вероятно. Только ведь несколько «точек роста» дать прирост ВВП в $ 50 млрд. заведомо не смогут. Тем более за какой-то десяток лет.

Ну а «вишенка на торте» этого совещания - требование президента дать предложения по решению проблемы неэффективных предприятий. Так ведь неэффективны в той или иной степени они все. За исключением, возможно, МТЗ и БЕЛАЗа. И у каждого своя «история болезни»: почти у всех проблемы с техническим уровнем, у подавляющего большинства — недокапитализация, почти нет собственных сервисно-сбытовых сетей, почти у всех разрушена так называемая «техноструктура» (команда технических специалистов и менеджеров, способных коллективно вырабатывать и проводить в жизнь политику предприятия).

До сих пор решения президента по данной проблеме были вполне созвучны знаменитому медведевскому «денег нет, но вы держитесь». Уже давно так называемая помощь из бюджета шла только на компенсацию затрат предприятий на содержание излишней численности и избыточных фондов. А сколько ее надо — неизвестно, куда девать избыточную численность — тем более, кому продать неиспользуемые основные фонды — непонятно. И как решить проблему, созданную десятилетиями господства «белорусской модели», не разрушая саму эту «модель»?

Это совещание мне напомнило картинку из начала 90-х. Когда на всех вокзалах и базарах жулики зазывали простаков поиграть в «наперстки». Вроде бы все просто, и даже простаку понятно, где шарик. Только его никогда не оказывалось там, где втравившийся в игру простак его ожидал увидеть. И это совещание рассчитано на то, что простак, умиленный грозным видом президента, опять решит: «Царь хороший, бояре плохие». Но «наперсточников» милиция давно разогнала. А кто, наконец, прекратит все это издевательство над нашей экономикой?

 
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