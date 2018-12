Как Мелания Трамп выражает свое отношение к политике и поступкам мужа

20 января 2019 будет ровно два года, как миллиардер и политик Дональд Трамп официально занимает пост президента США. Будучи неоднозначной фигурой, он не изменяет себе и проводит в стране такие же неоднозначные реформы. Его решения не прокомментировал только ленивый, кроме разве что одного человека — его жены, Мелании Трамп.

Пользователи Twitter называют первую леди «готом в Белом доме» — за перманентное молчание и любовь к черному. Однако воздерживаясь от прямых комментариев, Мелания отнюдь не ведет себя пассивно и явно имеет свою позицию по ряду острых вопросов, связанных с Дональдом. Публикуем подробный гид по инцидентам, когда миссис Трамп давала общественности понять, что она думает о политике мужа и что происходит в их публичных и личных отношениях.

Январь 2017: Мелания не едет в Белый дом

Инаугурация Дональда Трампа

Вопреки опыту многочисленных предшественниц, после инаугурации мужа Мелания отказалась переезжать в Белый дом и вместо этого вернулась в Нью-Йорк — чтобы их с Дональдом сыну Бэррону не пришлось менять школу посреди учебного года. Проведенные в Нью-Йорке полгода (11-го июня Мелания заняла-таки предназначенное первой леди Восточное крыло) в итоге встали налогоплательщикам в копеечку: на охрану семьи президента ежедневно тратилось порядка 127 тысяч долларов, что в итоге вылилось как минимум в семнадцать с половиной миллионов. Да и Трампу дорогого стоили: общественность ожидаемо разглядела в действиях первой леди бунтарство и принялась с утроенной силой обсуждать и без того вызывающие немало вопросов отношения супругов.

Май 2017: провокационное платье и отказ взять мужа за руку

Мелания в Саудовской Аравии в платье Ralph Lauren

В 2015-м Дональд Трамп возмущался решением Мишель Обамы не покрывать голову во время ее визита в Саудовскую Аравию (хотя это обычная практика для жен лидеров западного мира) — дескать, аравитян это наверняка разозлило, а врагов у Штатов и без того хватает. Сюрприз: спустя два года примеру Мишель последовала Мелания. Более того, в намеренном или нет стремлении кого-то «разозлить» она даже перещеголяла предшественницу, надев на встречу с сотрудницами сервисного центра, где работают одни только женщины, платье Ralph Lauren вызывающей по меркам местной культуры длины — по колено.

На этом не все: в том же месяце во время прибытия в тель-авивский аэропорт Мелания не просто не захотела брать руку мужа, но и отмахнулась от нее, что, кончено, запечатлели камеры. Эксперты тут же препарировали этот язык жестов и сошлись на том, что первая леди попросту не хочет, чтобы супруг обращался с ней как с ребенком. А еще вспомнили, что тремя месяцами ранее, во Флориде, случилось диаметрально противоположное: тогда миссис Трамп попыталась взять мужа за руку, но тот явно хотел солировать.

Следующей после Израиля на карте визитов стояла Италия — и там Мелания вновь отказала мужу в руке. Как откажет еще не раз.

Август 2017: собственный мерч вместо мерча в поддержку Дональда

Меланию — в отличие, например, от Канье Уэста — ни разу не ловили за ношением красной кепки с надписью Make America Great Again, главного мерча избирательной кампании мужа. И, судя по всему, так и не поймают: она уже обзавелась собственным головным убором — эдаким напоминанием, кто тут первая леди (FLOTUS — «first lady of the United States»).

Январь 2018: белоснежный костюм

Обращение «О положении страны» — ежегодное мероприятие, во время которого американский президент докладывает Конгрессу о ситуации в стране. Традиционно президентская чета прибывает туда вместе, на лимузине. Но первая леди этого делать не захотела: приехала вместе со своими гостями, пока Дональд в относительном одиночестве болтался в своем авто.

Кроме того, пересуды вызвал наряд Мелании: белоснежные костюм Dior и блуза Dolce & Gabbana. Дело в том, что пристрастием к белым костюмам известна главная конкурентка Дональда Трампа в борьбе за президентский престол, Хиллари Клинтон; годом ранее она даже пришла в белом (к слову, это один из цветов суфражисток) на инаугурацию победившего соперника. А еще на первое обращение Трампа к Конгрессу в белый нарядились все представительницы демократической партии (собственно, откуда и выдвигалась Хиллари). Вопрос один: кого все-таки троллит Мелания — мужа или его врагов?

Февраль 2018: реакция на вскрывшуюся измену Дональда

Карен Макдугал

Мелания Трамп не комментировала публично обнаружившую себя в феврале ситуацию с Карен МакДугал (модель призналась, что на протяжении двух лет крутила роман с тогда уже женатым на Мелании Дональдом). По крайней мере, на словах. Что же касается дел, то отправляясь на выходные в Мар-а-Лаго, Мелания отказалась лететь в аэропорт в президентском вертолете — добралась до борта номер один самостоятельно. Более того, журналистам строго-настрого запретили снимать момент прибытия первой леди.

Март 2018: запуск кампании против кибербулинга (хотя это идет вразрез с поведением Дональда)

Мелания на встрече с представителями Facebook, Twitter и Amazon

Решив бороться с кибербуллингом, Мелания встретилась с представителями Facebook, Amazon, Twitter и других ведущих компаний, чья деятельность связана с интернетом, чтобы обсудить вопросы онлайн-безопасности, в особенности в отношении детей. Общественность тут же напомнила: таких кибербуллеров, как супруг первой леди, еще поискать! И ей ли обсуждать такие вопросы? Мелания, впрочем, не отступила, заметив, что скептицизм не помешает ей делать то, что она считает правильным. И уже спустя два месяца запустила кампанию Be Best, которая борется в том числе с онлайн-травлей детей и подростков.

Июнь 2018: скандально известная парка

Ныне печально известная куртка Zara со словами «I Really Don’t Care, Do U?» («Мне правда плевать, а тебе?»), в которой Мелания отправилась в техасский детский приют Новой надежды, где проживали дети из разделенных — собственно, волею ее мужа-президента — на мексиканской границе мигрантских семей, сделала первую леди мишенью для СМИ: ее тут же обвинили в бесчувственности и провокации. В общем-то, это действительно была провокация; только не в адрес мигрантов или сердобольных американцев: надпись Мелания адресовала всем тем, кто решит покритиковать ее за решение навестить детей или захочет припомнить, что виной их положению — ее собственный супруг с нулевой толерантностью в отношении переселенцев. Она и сама, в конце концов, мигрантка.

Июль 2018: просмотр CNN

Согласно материалу The New York Times, Дональд Трамп страшно расстроился, обнаружив супругу в самолете за просмотром новостей CNN — канала, который президент регулярно хает за «фальшивые новости». Сам Трамп предпочитает Fox — и требует, чтобы все полеты начинались под вещание этого телеканала.

Когда история всколыхнула общественность, пресс-служба Мелании выступила с заявлением, в котором хоть и вскользь, но утвердила, что первая леди может смотреть любой канал, который пожелает.

Август 2018: ЛеБрон Джеймс

«ЛеБрона Джеймса только что проинтервьюировал тупейший человек на телевидении, Дон Лемон. На его фоне ЛеБрон показался умным, что случается нечасто», — написал у себя в твиттере Дональд Трамп 3-го августа этого года. Днем позже Мелания через своих представителей сообщила о желании посетить открытую спортсменом — который, к слову, известен критикой в адрес ее супруга, — школу.

Октябрь 2018: сольный тур по Африке

В сентябре Дональд предложил правительству Испании выстроить на африканском континенте стену, чтобы спасти Европу от потока мигрантов; кроме того, ранее президент назвал часть африканских стран «дырами». Но это не помешало Мелании выбрать местом назначения для своего сольного тура именно Африку, где первая леди посетила Гану, Малави, Кению и Египет.

Правда, все внимание на себя в итоге перетянул не слишком удачный головной убор миссис Трамп — колониальный шлем, некогда обязательный «аксессуар» британских колониальных войск.

Ноябрь 2018: требование уволить советника по нацбезопасности и демонстрация неоднозначных рождественских елок

Три недели назад Мелания потребовала уволить заместителя советника по национальной безопасности Джона Болтона Миру Рикардель — и это, пожалуй, самый жесткий публичный шаг, на который за минувшие два года отважилась Трамп. Причина? Рикардель пыталась урезать бюджет поездки первой леди в Африку; кроме того, Мелания подозревала, что именно Мира сливает в прессу негативного характера информацию о ней. В итоге Рикардель действительно сняли с должности, а СМИ зашептались о том, что миссис Трамп оказалась способна на месть.

Меж тем в конце ноября Мелания показала, как украсила Белый дом в преддверии новогодних праздников. Среди декора особенно примечательны несколько десятков алых елок. Официальная версия: тематика убранства в нынешнем году — «Сокровища нации», а красный цвет символизирует доблесть и храбрость. Большее распространение, впрочем, получили неофициальные: одни шутили про «кровь врагов», другие пририсовывали елкам белоснежные чепцы — чтобы те стали похожи на героинь сериала «Рассказ служанки», который стал одним из негласных символов противников Дональда Трампа, известного своими сексистскими взглядами.

Фото: White House, AFP, Getty Images, Legion Media