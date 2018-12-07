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Политика
07.12.2018
Татьяна Гусева
Лайфхак от Дмитриева, как попасть на прием к Кочановой

Лидер «Говори правду» рассказал, как ему удалось встретиться с главой администрации президента, о чем они говорили больше часа, и почему не сделал селфи с чиновницей.

Коллаж, фото Радыё Свабода, БЕЛТА

Андрей Дмитриев признается, что попасть на прием к Наталье Кочановой в Новогрудском райисполкоме ему и Татьяне Короткевич было легко.

— Я увидел новость о приеме, быстро дозвонился и записался за несколько дней до встречи.

По словам Дмитриева, главной целью встречи было донести до главы администрации позицию людей, которые говорят, не боясь, не пытаются никому понравиться: ни ей, ни начальнику.

Встреча с Кочановой состоялась 7 декабря и продлилась больше часа. На ней присутствовало руководство Новогрудского района и Гродненской области.

— За последние несколько месяцев мы провели форумы регионального развития, в которых приняли участие более 600 человек по всей Беларуси. В Бобруйске мы обсуждали развитие города в условиях падающей промышленности, в Бресте говорили о том, как построить город, удобный для каждого, в Гродно – о том, как туризм может стать драйвером роста для региона.

Как рассказал «Салідарнасці» Андрей Дмитриев, на приеме Кочановой рассказали о предложениях участников форумов о том, как разморозить жизнь регионах, вовлечь в неё людей.

— Выступили с конкретными предложениями: сделать комитеты самоуправления реально работающими, публиковать проекты бюджетов – от национального до местных, чтобы люди их обсуждать и высказывать свои пожелания. Предложили внедрить бюджеты гражданского участия, которые дают возможность людям выбирать, на что должны пойти деньги в первую очередь.

Еще одно предложение касалось формирования кадрового резерва не только за счёт «людей системы», но и через вовлечение успешных бизнесменов и представителей гражданского общества, политических партий.

Андрей Дмитриев озвучил инициативу — создать совет по региональному развитию.

— Началась у нас дискуссия. Наталья Кочанова считает, что все инструменты есть, и все работает. Объяснили, что она с нами разговаривает, а когда мы проводим форум регионального развития и приглашаем идеологов, они не готовы приходить и говорить с людьми. Высказались о том, что если мы продолжим делить белорусов на правильных и неправильных, то толку никакого не будет.

На приглашение Дмитриева посетить форум регионального развития «Есть ли жизнь за МКАДом» в это воскресенье в Минске, Кочанова ответила отказом.

— Сказала, что занята, но пообещала, что кто-то из идеологов будет от «вертикали».

Еще одна горячая тема, которую обсудили с Кочановой, — Декрет № 3.

— У нас разные позиции. Глава администрации считает, что этот декрет правильный и позволит и казну пополнить, и мотивировать занятость людей.

Также на встрече Наталья Кочанова выступила принципиально против втягивания силой в «Белую Русь» и БРСМ.

— По-моему, Кочанову заинтересовали некоторые наши предложения. Например, идея создать на каждом областном телеканале свое ток-шоу, чтобы белорусы смотрели не российское ТВ, а свои новости обсуждали. На такие ток-шоу важно приглашать людей с альтернативной точкой зрения — местных лидеров, активистов.

Как отметил Дмитриев, у белорусского общества сегодня два статуса — наблюдатели или просящего.

— Наш главный меседж — общество может быть сильным партнером и брать на себя большую ответственность, если расширить возможности его участия в жизни страны. Но для этого общество должно стать полноправным партнером, а не наблюдателем или исполнителем.

Селфи на приеме у Кочановой лидеры «Говори правду» не сделали. По мнению Дмитриева, ситуация была неподходящей: встреча проводилась в огромном зале, и это было неудобно.

— Я считаю, надо делать селфи со всеми чиновниками. Это начинает формировать другую политическую культуру: посмотрите, можно встречаться, обсуждать. Знаете, какой самый распространенный ответ чиновников на предложение сделать селфи? «Я не фотогеничный!» 99 % нефотогеничных чиновников получается. Понятно, что это не так. Но многие боятся этой культуры открытости.

Добавим, что на сайте БЕЛТА, опубликовавшем новость о приеме Кочановой в Новогрудке, не упоминается о встрече с лидерами «Говори правду».

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