Министр обороны Украины рассказал, почему моряки не открыли ответный огонь по российским пограничникам

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал задержанных в Керченском проливе моряков героями и рассказал, почему они не стали открывать ответный огонь по захватившим их российским пограничникам.

— Они герои. Если бы они открыли огонь, я думаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, все было бы по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию, — заявил Полторак в эфире телеканала «Прямой».

По мнению министра обороны Украины, только благодаря выдержке украинских моряков удалось избежать широкомасштабной агрессии.

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