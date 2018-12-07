Как российский канал объяснил сюжет с подставным украинцем

Российский Первый канал показал подставного участника украинского Евромайдана в своём сюжете о годовщине событий.

Под видом украинца-участника акций протеста в центре Киева в 2013 году, разочаровавшегося в итогах Майдана, был показан житель Беларуси. Канал извинился за свой сюжет, возложив ответственность за него на внештатных журналистов, и пообещал опубликовать их извинения, сообщает Медуза.

Первый канал заявил, что интервью с подставным участником Евромайдана записали стрингеры, так как штатные журналисты канала «не имеют возможности работать на Украине».

«Стрингеры признали, что действительно сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком, а сюжет надо было срочно сдавать», — заявил Первый канал.

По словам стрингеров, они попросили другого человека точно воспроизвести ответы настоящего Кирилла Чубенко.

«Это никак не оправдывает их поступка, они уже принесли извинения каналу и готовы извиниться перед зрителями. Мы ждем это видео и сразу его опубликуем», — заявил Первый канал.

Сюжет Первого канала про годовщину Евромайдана вышел 21 ноября, под названием «На Украине в годовщину Майдана опять жгут покрышки — теперь не за европейскую мечту, а за теплые батареи».

Один из персонажей сюжета, представленный как украинец Кирилл Чубенко, рассказывает: «Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда все это закончится».

6 декабря российский блогер Варламов разоблачил очередной фейк российской пропаганды, сообщив, что под именем украинца Кирилла Чубенко в сюжете выступил другой человек – белорус Виталий Юрченко.

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