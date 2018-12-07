В телеге сегодня. Протоирей оказался не готов «к обрушившейся зависти прихожан»

Telegram-канал «Лентач» изучает люксовый гардероб российского православного священника.

«Тверской протоиерей Вячеслав Баскаков выложил в Instagram фоточки с обувью и шмотками от Gucci и LV. К обрушившейся зависти прихожан он оказался не готов, пришлось срочно удалять инстаграм и закрывать страницу ВК. Но интернет помнит».

В телеге вчера. Новый год в стиле «гламурных 30-х» на супер-яхте по Москве-реке