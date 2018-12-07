Москва и Ереван опровергли Лукашенко: «Заседание вообще не проводилось»

Пресс-секретари Путина и Пашиняна прокоментировали смелое заявление главы Беларуси.

В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко сказал журналистам на полях саммитов ЕАЭС и СНГ заявил, что вопрос с новым генсеком ОДКБ решен:

– Неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему с назначением генерального секретаря. Белорусский представитель будет.

Это заявление сначала опроверг пресс-секретарь и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян (цитируется по Новости-Армения):

– Вопрос назначения генсека ОДКБ пока не решен. Заседание ОДКБ вообще не проводилось. Позиция Армении в этом вопросе не изменилась.

Затем с опровержением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитируется по ТАСС): «Нет, вопрос не решился».

По словам Пескова, Лукашенко инициативно затронул этот вопрос на саммите ЕАЭС, хотя он и не входил в повестку дня: «Это вполне нормальная практика: любой глава государства может затрагивать вопросы, которые он считает нужным».

Однако, по словам Пескова, на тот момент за столом переговоров присутствовали не все лидеры стран ОДКБ.

– Работа будет продолжена, — резюмировал Песков.

Бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров был снят с этой должности по инициативе армянской стороны. 8 ноября руководители государств ОДКБ не смогли договориться о новом генсеке на саммите в Астане.

Армения настаивает на том, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был ее представитель. Другие члены ОДКБ заявляли о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

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