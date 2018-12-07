Карбалевич: «Когда Лукашенко говорил, Путину было неприятно»

Политолог Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснил подоплеку пикировки руководителей Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

Фото Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Претензии Александра Лукашенко, высказанные на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в целом понятны. Но почему глава Беларуси заговорил о проблемах публично – при журналистах, а не за закрытыми дверями?

Валерий Карбалевич выделил несколько моментов.

– Это политический стиль Лукашенко. Он всякий раз критикует деятельность ЕАЭС, когда обостряются белорусско-российские отношения. Это скрытая форма полемики с Москвой, – отметил политолог.

Владимир Путин прямо призывал главу Беларуси: «Давайте уже подискутируем в закрытом режиме!». Чего опасался президент России?

– Путин предпочитает такие проблемы, особенно с союзниками, решать в кулуарах. Лукашенко, по сути, апеллировал к российскому общественному мнению и к российской элите. Он считает, что там симпатии к Беларуси очень сильны – и социологические опросы это подтверждают. Поэтому, когда у него возникают противоречия с Путиным, он апеллирует к общественному мнению, чтобы воздействовать на Путина (и раньше эта схема работала). Российскому президенту это было немножко неприятно, и он предлагал не говорить о проблемах публично, – считает Валерий Карбалевич.

К 2025 году члены ЕАЭС должны согласовать единые рынки нефти и газа. Будут ли осуществлены планы?

– Сложно прогнозировать. Возможно, Лукашенко как раз и поднял эту тему, чтобы напомнить всем о российских обязательствах и предотвратить желание РФ отодвинуть срок дальше. Уже были намеки, что дату не удастся соблюсти. На одном из заседаний глав правительств ЕАЭС по этому поводу возник спор между Кобяковым и Медведевым, – подытожил политолог.

С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге