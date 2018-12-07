Фото дня. Президент Литвы летит в Украину обычным рейсом

Снимок появился в пятницу днем на странице Дали Грибаускайте в Facebook.

«Skrendam palaikyti Ukrainos! Летимо підтримати Україну!», — подписано фото.

Президент Литвы в пятницу отправилась в Украину, где обсудит с президентом Украины Петром Порошенко вопросы безопасности, бизнеса и евроинтеграции.

Отметим, что неделей ранее пассажиры сняли, как канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая на днях возглавила топ самых влиятельных женщин мира, летит в Буэнос-Айрес на саммит G20 обычным рейсом.