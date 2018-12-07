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Комментарии
07.12.2018
Илья Красильщик: «Первый план — это переезд в Москву, и это ад»

Издатель «Медузы» покинет свой пост.

— Хотел этот пост начать как-то красиво, но как ни начинай, все равно нужно произнести главное. Так что с заголовка и начнем: Я ухожу из Медузы с 1 января 2019 года, — пишет Илья Красильщик в Facebook. -- Дурацкие какие-то слова, сам не верю до конца, но нет, правда — ухожу. Ухожу, всех любя, готов всем помогать — но уже в советами, а не работая. Почему так вышло? Есть много причин. Я несколько раз переписывал этот абзац, но если пишешь не все, выходит какая-то чушь, а все писать совершенно не хочется. Так что это поле пусть останется незаполненным.

Вообще, в фейсбуке сформировался идиотский жанр «пост уходящего сотрудника», и по правилам жанра сейчас должно быть перечисление успехов, но мы его пропустим. Я тут лучше про ощущения скажу. Дело в том, что Медуза полностью основана на максимализме. Во всем. Хрен мы будем делать медиа в России, давайте переедем. Хрен мы будем делать как все, давайте все перепридумаем. Хрен мы будем пользоваться чем-то готовым, давайте все сделаем сами. И работать мы будем только с лучшими из лучших. От этого максимализма возникло ощущение чуда.

Я не до конца понимаю, как это выглядит снаружи, но внутри это чудо было абсолютно безусловным — ощущение, что ты делаешь самое главное, в самом главном месте в самое правильное для этого время с самыми крутыми людьми. Ох, ребята, это невероятное чувство. Чувство безусловной важности того, что ты делаешь. Чувство безусловного уважения ко всем, с кем ты это делаешь. И я бесконечно благодарен Ване и Гале и навсегда запомню все то, что мы вместе пережили, придумали, прямо начиная со встречи в апреле 2014 года в Ле Пен Котидьен на Пятницкой.

Тут по заведенной традиции нужно перейти к громадью планов на будущее и обещаниям в скорейшем времени сообщить о великих новых делах, но мне совершенно нечего сказать на этот счет. Впереди полнейшая неизвестность. Дико страшно. Но страх — это классно. Заставляет вертеться.

Что будет с Медузой? С Медузой все будет отлично, я уверен. Медуза, наверное, будет меняться, но, повторюсь, количество офигенных ребят в ней совершенно зашкаливающее. Важность того, что делает Медуза — совершенно безусловная. Просто я, лично я, не нахожу себе в ней больше места. Все будет хорошо. И с тем, за что отвечал я, в том числе.

Почему? Потому что я знаю, кто за это будет отвечать, и знаю, на что они способны — и сколько мы уже вместе сделали в Медузе. В лицах:

Продукт остается за командой мечты в лице технического директора Бори Горячева, арт-директора Насти Яровой и продакта Султана Сулейманова (нет-нет, он давно не в Шапито). Этот триумвират теперь будет придумывать технологическое будущее издания.

Коммерческая часть управляется самым великим коммерческим директором всех времен Ксюшей Сащенко. Ксюха, я тебя люблю. Нативная редакция управляется Катей Биргер, я с восхищением смотрю на то, как она работает, уже два года. Это невероятно. Более четких и спокойных и профессиональных редакторов поискать. Ну и должен сказать, что команды у Ксюхи и Кати тоже, прямо скажем, не промах.

Еще я хочу сказать что-то очень хорошее Саше Поливанову. Сколько мы вместе всего придумали. Сколько сделали вместе. А еще сколько выпили вместе. У нас дружим мы, семьи, дети и собаки. Что Рига с людьми делает.

Все-таки чуть-чуть про ближайшие планы.

Первый план — это переезд в Москву, и это ад. Это сложнее, чем запустить новый проект с нуля (моя любимая часть — растаможка вещей, которые ты уже ввез в Ригу 4 года назад). Чую я, вы еще немало прочитаете про это в этом фейсбуке.

Второй план — подумать. С этим сейчас все плохо. Нужно очистить мозг и душу, пока не получается. Готов помочь кому-то советом, если это не входит в прямую конкуренцию с Медузой. Ну и вообще поговорите со мной.

Еще, конечно, хочется отдохнуть, потому что ничего, кроме усталости, я сейчас не чувствую. Но с этим пока что совершенно непонятно, что делать.

Ох мамочки. Странно это все конечно. Но слушайте, это была славная охота и впереди нас ждут великие дела. Просто иначе непонятно, зачем это все нужно.

***

Напомним, уход Красильщика может стать вторым крупным увольнением в «Медузе» за последние месяцы. В ноябре должность главного редактора покинул Иван Колпаков. Причиной стало обвинение главреда в сексуальных домогательствах к супруге одного из сотрудников редакции.

 
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