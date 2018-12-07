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Беседка
07.12.2018
Откровенное интервью Сафина: «Не видел счастливого человека на «Майбахе». Деньги с собой не унесешь»

Экс-первая ракетка мира, 38-летний Марат Сафин в предельно искреннем интервью Sports.ru поделился мыслями о семье, деньгах, образе жизни и какие Telegram-каналы читает. Спойлер – в большинстве критикующие власть. 

Предлагаем избранное.

«У меня нет друзей. Вообще нет. Друзья – высокопарное слово. Их может быть только несколько штук, но у меня нет. Я не хочу… Не говорю, что я аскет и всех шугаюсь. У меня есть круг общения. Но это не друзья – товарищи, коллеги. И мне нравится одному».

«У меня нет ни девушки, ни жены. Уже давно. Так случилось. И я пока не хочу, нет желания. Я просто не хочу отношений… Отношения не хочу выстраивать ни с кем. Не хочу делиться своей личной жизнью. Не хочу делиться своими вещами. Разделять какие-то вещи. Не хочу слышать какие-то вещи от людей. Меня это не интересует. Период такой.

Не потому, что что-то сломалось. Просто хочу пожить для себя, путешествовать, ни к кому не быть привязанным. Чтобы мне никто не задавал лишние вопросы. Чтобы я не задавал. Чтобы у меня была полная свобода. Чтобы я мог делать то, что я хочу.

Я ни в ком не разочаровывался, просто так сложилось. Этап. Как вообще можно разочароваться в ком-то? Только в самом себе. Ты же на это осознанно идешь. Мне сейчас нужно время. Нужно отдохнуть. Я был в долгих отношениях и решил, что пока хочу пожить сам для себя. Я так не жил давно. Мне комфортно, хочется свободы. Никого рядом, тишина, спокойствие».

«У меня нет дочерей. Мало ли что пишут. Но я спокойно к этому отношусь. Если обращать внимание на каждую вещь, то буду терять время. Пусть пишут, если им нравится. Что мне, запрещать, что ли? Даже сейчас ответил, но все равно продолжат писать».

«Дом – это для меня святое место. Моя крепость, где я могу находиться один. Там только моя энергетика. Больше никого туда не хочу пускать. Со мной живут только две кошки. Я вообще люблю животных. Но кошек больше, чем собак… Дома я сериалы смотрю, читаю. Много документальных фильмов включаю на YouTube. Так проходят последние два-три года, и меня это вполне устраивает.

Могу, конечно, куда-то выйти, но без загулов. Гуляю один или с товарищами с Патриков. Пью с ними кофе, чай, пиво. Но я выбираю, хочу или нет. Нет такого, что я обязан. Я никому не обязан, кроме родителей и самого себя. Круг общения у меня есть. Я не аскет, не шарахаюсь от всех. Но это не друзья… Я не скучаю по дому. Мой дом – это шарик. Я могу закрыть квартиру, и у меня не будет тоски».

«Я не веду страничку в твиттере. Меня нет в фейсбуке. Инстаграм есть и есть. Я не веду его осознанно. Не люблю освещать свою жизнь широко… Телегу читаю. «Незыгарь», «Футляр от виолончели», «Компромат 2.0», «Кремлевский говорун», «Кремлевский мамковед», «Малюта Скуратов». Ничего уже не скрыть ни от кого. Времена веселые. Но еще люблю научные вещи, что-то про космос».

«Я не видел ни одного счастливого человека из тех, кто увешан брендами, на «Майбахе» и в особняке в миллиард квадратных метров. Деньги с собой не унесешь. Это мимолетное. Ими счастье не купишь, здоровье – тем более… Кому-то нужно десять миллионов долларов, кому-то – десять миллиардов. Мне достаточно намного меньше. Я все это прошел. Эти лухари. Сейчас мне это не интересно».

«Свобода выбора. Когда ты можешь делать что хочешь, не быть зависимым ни от кого. И отношение ко всему вокруг. Ты воспринимаешь все не так серьезно, как многие люди. Понимаешь, что это просто опыт в данном материальном мире».

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