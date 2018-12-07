Юбилей государственной газеты: «Закройтесь – и это будет лучший подарок для жителей нашего города»

Из почты БелГазеты.

«Газета «Бабруйскае жыццё» отмечает 100-летний юбилей. В честь этого события в городе организуется множество мероприятий: спектакль о газете, городская викторина, несколько интервью и телесюжетов.

Празднованию юбилея газеты всячески помогают работники государственного медиахолдинга: местного радио и ТВ. В каждом интервью работники издания не жалеют слов похвалы в собственный адрес, называя газету другом и помощником своего читателя.

К сожалению, читателем этого издания являюсь и я. А теперь поподробнее. Мое знакомство с газетой бобруйского горисполкома, множество раз сменившей свое название и окончательно остановившейся на «БЖ», началось давным-давно. С самого детства в наш почтовый ящик почтальон заботливо бросал 2 одинаковые газеты, что вызывало в моей детской голове много вопросов к родителям.

К сожалению, в свои ранние годы я так и не понял, почему одна семья выписывает 2 одинаковые газеты, которые не читает, и выписывает только одну, которую читает каждый член семьи по очереди.

Время шло, были тяжелые времена, я просил у мамы конфет, но родители по-прежнему выписывали 2 одинаковые газеты. Уже когда я сам начал работать, в нашем почтовом ящике появилась третья копия «любимой» газеты. Но, к счастью, я перешел работать в коммерческую организацию и в ящике осталась только «сладкая парочка» копий «любимой» газеты.

Почему я пишу слово «любимой» в кавычках? Да потому, что ее никто не читал, качество статей было крайне низким, новости были неактуальные и неинтересные, даже бабушка, человек старой закалки, называла эту газету «брахуха, бо увесь час брэша, як усё добра». Но применение газете в семье находилось - для хозяйственных целей она была неплоха, да и когда макулатуры у мамы на работе просили сдать - газета шла в ход.

А ведь не выписывать газету было нельзя, это мне объяснили, когда я повзрослел. У родителей требуют начальники, у начальников - директора, у директоров - горисполком. И если кто-то отказывается - то все равно газету за него будет выписывать кто-нибудь другой, т.к. для каждой государственной организации доводят количество подписок на «любимую» газету.

А если не выпишешь, то подставишь начальника, и ему придется выслушивать «идеологический бред» от руководителя или самому выписать за тебя газету. Вот такой маркетинг в газете «БЖ». Вот так «любимая газета» конкурирует с другими городскими газетами уже 100 лет.

Я помню, как-то газета проводила опрос среди горожан: что бы людям хотелось изменить? К счастью, мне посчастливилось принять участие в этом опросе. Рекомендаций было две. Первая - начать выпускаться в небольших рулонах шириной где-то 10 см и длиной около 10 метров. Вторая - ничего не печатать, т.к. типографская краска довольно ядовита. И «вуаля» - рулон нашей «любимой» газеты раз в неделю доставляется почтальоном до адресата.

И теперь для большой семьи будет оправдана подписка на несколько копий издания. Представляете, сколько можно сэкономить на туалетной бумаге? К сожалению, мои просьбы так и остались где-то в небытии.

В небытии осталось освещение значимых событий города, о которых писали независимые Журналисты (именно с заглавной буквы) на страницах интересных газет. Например, множество акций: встречи по средам и аплодисменты нашей власти, молчаливые акции протеста, стоп-бензин, марши тунеядцев, которые проходили на площади Победы, расположенной на расстоянии 300 метров от редакции газеты «БЖ», - не оставили своего следа на страницах «любимой» газеты.

Да и о редакции можно вспомнить - находится она именно в том помещении, где до революции печаталась газета «Бобруйский Курьер», но вот незадача - большевики после революции просто их выгнали и в том же помещении открыли редакцию «самой честной газеты». О славной истории горисполкомовской газеты можно написать очень много, но давайте не будем омрачать 100-летний юбилей грустными историями.

В честь своего 100-летнего юбилея газета делает подарки бобруйчанам, работает над своим имиджем. Я, как бобруйчанин, в канун Нового года хочу попросить о подарке для всех бобруйчан - закройтесь, пожалуйста. В городе достаточно интересных газет, которые живут за свой счет, а не за счет дотаций из городского бюджета, у всех изданий есть сайты - с большим количеством посещений.

«Любимая» газета, 100 лет - это достаточный срок, чтобы показать всем себя во всей красе, ведь недавно отмечали 100-летие ВЛКСМ, а аббревиатуру эту уже мало кто расшифрует. Вот и я прошу, идите туда, где ВЛКСМ, закройтесь - и это будет лучший подарок для жителей нашего города. Спасибо.

Валентин, Бобруйск»