Почему госмашина — достаточно эффективный механизм, который «можно сравнить с электромясорубкой»

Она сама все сделает. Вопрос в том, что мы в нее положим.

В последнее время отношение белорусских властей к бизнесу радикально изменилось. Если в 90-х Лукашенко называл бизнес «вшивыми блохами» и обещал «пожать руку последнему предпринимателю», то сейчас «не глядя» подписывает декреты о цифровой экономике и развитии предпринимательства.

Совмин принимает стратегии развития малого и среднего бизнеса, объявляя бизнес главным драйвером роста экономики. Согласно планам правительства к 2030 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны должна увеличится почти в два раза и достигнуть 50%. Однако при нынешнем уровне государственно – частного диалога этим планам вряд ли суждено будет сбыться.

Коммуникационная недостаточность

— Процессу диалога между властью и бизнесом в Беларуси уже почти 10 лет. Именно столько лет назад, 30 декабря, меня позвали в первую рабочую группу. Однако за это время реально очень мало чего было сделано, — рассказал на панельной дискуссии «Как сделать Беларусь страной успешного предпринимательства?» управляющий партнер коммуникационного агентства «АРС Коммюникейшнз» Роман Костицин.

С тех пор было создано множество рабочих групп, принято огромное количество решений, постановлений и других нормативно-правовых актов, которые в теории должны были улучшить условия ведения бизнеса, облегчить ведение документооборота, но на практике они оказались лишь набором благих пожеланий.

— У наших властей есть привычка принимать не прямые документы. В результате, какие-то правильные вещи на бумаге принимаются, но на практике не реализовываются, — говорит независимый эксперт Леонид Фридкин.

Так, например, декрет №7 отменил предъявляемое к субъектам хозяйствования требование использовать печать. Но в должностных инструкциях работников большинства организаций требование о печати в документах осталось, и ни один кладовщик никому не отдаст товар без соответствующей печати в накладных. В результате все продолжают работать по-старому.

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