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Политика
06.12.2018
Салiдарнасць
С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге

Мимика и жесты заклятых союзников без купюр.

Казалось, ни что не предвещало. Фото kremlin.ru

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге ознаменовалось пикировкой между президентами Беларуси и России.

Возникшая в процессе выступления Александра Лукашенко полемика с Владимиром Путиным стала такой жаркой, что руководителю Беларуси пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи.

С какими лицами полемизировали руководители двух стран — в следующей фотоподборке:

Тут и далее скриншот видео kremlin.ru

 
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