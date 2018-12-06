С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге

Мимика и жесты заклятых союзников без купюр.

Казалось, ни что не предвещало. Фото kremlin.ru

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге ознаменовалось пикировкой между президентами Беларуси и России.

Возникшая в процессе выступления Александра Лукашенко полемика с Владимиром Путиным стала такой жаркой, что руководителю Беларуси пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи.

С какими лицами полемизировали руководители двух стран — в следующей фотоподборке:

Тут и далее скриншот видео kremlin.ru