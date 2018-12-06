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С какими лицами Лукашенко и Путин спорили в Санкт-Петербурге
Мимика и жесты заклятых союзников без купюр.
Казалось, ни что не предвещало. Фото kremlin.ru
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге ознаменовалось пикировкой между президентами Беларуси и России.
Возникшая в процессе выступления Александра Лукашенко полемика с Владимиром Путиным стала такой жаркой, что руководителю Беларуси пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи.
С какими лицами полемизировали руководители двух стран — в следующей фотоподборке:
Тут и далее скриншот видео kremlin.ru