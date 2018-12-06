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Раскаяние дня. Лукашенко извинился перед Путиным за перепалку в Санкт-Петербурге
И анонсировал скорую встречу, на которой будут обсуждены все вопросы.
После заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, на котором произошла пикировка между президентами Беларуси и России, Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности российским журналистам:
— Удалось обсудить в такой нехорошей форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого.
Глава Беларуси также анонсировал скорую встречу с Путиным: уже на следующей неделе они смогут обсудить все вопросы.