Раскаяние дня. Лукашенко извинился перед Путиным за перепалку в Санкт-Петербурге

И анонсировал скорую встречу, на которой будут обсуждены все вопросы.

После заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, на котором произошла пикировка между президентами Беларуси и России, Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности российским журналистам:

— Удалось обсудить в такой нехорошей форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого.

Глава Беларуси также анонсировал скорую встречу с Путиным: уже на следующей неделе они смогут обсудить все вопросы.