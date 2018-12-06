Кто придет на смену Чижу в футбольное «Динамо»?

В кулуарах звучат имена Япринцева, Гуцериева и Прокопени.

Юрий Чиж, фото pressball.by

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В ближайшее время станет известен новый хозяин футбольного клуба «Динамо-Минск». Глава «Трайпла» Юрий Чиж может сложить полномочия во главе «бело-голубых» и завершить этот почти 20-летний период в карьере.

Журналисты TUT.BY провели небольшое расследование и узнали, как развивалась ситуация вокруг команды и кто может стать новым боссом.

У Чижа забирают «Динамо»

Юрий Чиж стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье.

Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ. Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров.

Поворотным моментом для «Динамо» и Юрия Чижа стал проигрыш «Зениту» в Санкт-Петербурге — 1:8. Напомним, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы минчане дома одержали сенсационную победу над питерцами со счетом 4:0. Александр Лукашенко был очень рад, даже поздравил команду с таким успехом.

— Эта победа была неожиданной и вдвойне приятной. Шансы минчан на выход в следующий раунд Лиги Европы резко выросли. За бортом мог оказаться сам «Зенит». Вы понимаете, это было очень важно не только со спортивной точки зрения, но и политической, — комментирует источник в футбольных кругах. Но по сумме двух матчей «Динамо» уступило «Зениту» и выбыло из борьбы за европейский трофей.

Как сообщили источники, после разгрома в Питере последовала команда сменить хозяина «Динамо». Юрий Чиж перестал посещать матчи своей команды и заседания исполкома федерации футбола. Не было его и среди гостей недавнего «Звездного мяча», где чествовали лауреатов прошедшего сезона.

После отмашки сверху и начали искать нового хозяина для «Динамо». Потом вопрос застопорился не только на претендентах на хлопотный актив, но и на том, как оформить сделку. «Трайплу» принадлежало около 57% акций минского «Динамо», примерно 26% владеет Мингорисполком.

Говорят, Юрий Чиж не хотел бесплатно отдавать клуб. Мол, вложено много средств. «Просил хотя бы тысяч 500», — пересказывает информированный собеседник, но не уточняет валюту сделки.

Несколько источников уверили TUT.BY, что новым владельцем «Динамо» станет российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

В последнее время Гуцериев, известный как торговец нефтепродуктами и друг Александра Лукашенко, развил бурную деятельность в Беларуси.

Он построил отель и бизнес-центр в Минске, комплекс для стоянки и ремонта самолетов в аэропорту, вложился в ИТ-проекты, купил себе жилье, но самое главное — его компания «Славкалий» строит в Беларуси калийный комбинат.

— Гуцеру отдали. Но он — поэт, а не футболист. Ему не надо. Передал это своему младшему партнеру Прокопене. Это те самые «айтишники», о которых писали, — сказал две недели назад один из футбольных управленцев.

IT-предприниматель Виктор Прокопеня воздержался от комментариев. Близкие к бизнесмену источники, впрочем, уверяют, что футбол он любит — «и играть, и смотреть, и даже когда-то возможность покупки футбольного клуба обсуждал». В «Славкалии» от комментариев отказались.

Ранее о своих претензиях на «Динамо» заявлял Владимир Япринцев, бывший компаньон Чижа по «Трайплу». В свое время он часто посещал футбольные матчи. Несколько лет назад между партнерами пробежала черная кошка. В итоге бизнесмены были задержаны силовиками.

Но оба вышли на свободу: Чиж — досрочно, Япринцев — после оглашения приговора суда.

В 2016 году председателем правления ФК «Динамо-Минск» стал Сергей Чиж, старший сын бизнесмена. Япринцев написал письмо на имя Лукашенко о своем видении развития «Динамо» с указанием источников финансирования. Но стороны сохранили статус-кво. Отношения же между бизнесменами все еще не нормализовались: они до сих пор выясняют отношения в судах.

В октябре Владимир Япринцев дал интервью Naviny.by и предложил передать «Динамо» Мингорисполкому.

— Последнее время бюджет клуба формировал город, поэтому, наверное, он и должен нести ответственность за результат. Надеюсь, что у города получится это лучше, чем за столько лет одно чемпионство и больше тридцати тренеров, про которых никто хорошего слова не сказал. Пускай придут люди, которые могут это с любовью сделать. А для меня самое главное, чтобы имя клуба гордо звучало, чтобы приезжали гранды, — сказал бизнесмен.

Если доверят клуб городу, то на местный бюджет ляжет серьезная дополнительная нагрузка. «Динамо» не может быть посредственным клубом, а должно бороться за чемпионство. Значит, на команду должны выделяться серьезные ресурсы. По данным газеты «Прессбол», в 2012—2015 годах бюджет «Динамо» составлял от 4 до 6 млн долларов.

Но штука в том, что Мингорисполком уже содержит клуб высшей лиги «Минск». Причем не только клуб, но и приличную инфраструктуру: стадион, тренировочную базу, детские школы…

В верхах возникла идея объединить эти две команды «с точки зрения экономии». Но сторонников данной инициативы было мало. — Экономия — да. Но станет ли от этого лучше футболу? Что делать с инфраструктурой, детскими школами, стройной пирамидой. Для молодежи одна из главных целей — это попадание в клуб высшей лиги, — рассуждает собеседник в футбольных кругах.

— Сейчас рассматривается тандем Гуцериев — Япринцев. Один может [помочь деньгами], второй хочет [сделать «Динамо» чемпионом]. Почему нет? — сказал информированный источник, но отказался от других комментариев.

«Динамо» должно быть народной командой страны, как, например, «Барселона». Управлять ею должен совет директоров, который выбирает председателя, и он ежегодно должен отчитываться за свои результаты, в том числе перед общественностью, — говорил Япринцев.

— Людей с деньгами, желающих впрягаться в футбол, нет. Многие брали самоотвод. Говорили, что и так соцнагрузка по самое не могу. Но «Динамо» должно продолжить существование. Это факт. Крайний вариант — его принудительно навесят кому-то из свободных госов, — резюмирует источник в футбольных кругах.

В кулуарах «Звездного мяча» корреспондент Tribuna.com поинтересовался у главы Белорусской федерации футбола Сергея Румаса о будущем «Динамо».

Премьер-министр заверил, что минское «Динамо» «никуда не денется, даже если Юрий Александрович уйдет». При этом Румас отказался назвать нового владельца «Динамо», хотя утверждает, что знает его имя.

Юрий Чиж воздерживается от комментариев. Также не комментируют ситуацию в клубе и Мингорисполкоме.