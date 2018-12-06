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Общество
06.12.2018
На пандус для Ольги Завадской у чиновников нет денег

Установка пандуса и электроподъемника по примерным подсчетам будет стоить больше 30000 рублей.

Фото bydc.info  

Мать насильственно похищенного в 2000 году телеоператора Дмитрия Завадского получила ответ от Администрации Фрунзенского района Минска на свою просьбу об установке пандуса.

Как сообщает «Белорусский партизан», Ольга Григорьевна прикована к инвалидному креслу и уже два года без посторонней помощи не может выйти на улицу. Однако и с чьей-то помощью сделать это весьма непросто — скат около подъезда в таком состоянии, что коляска запросто может перевернуться.

— В подъезде до лифта лестничный марш на семь ступеней, что делает затруднительным передвижение инвалидной коляски, — говорится в ответе. — Требуется устройство электроподъемника на лестничном марше подъезда и пандуса при входе в подъезд. (…)

Данные работы выполняются за бюджетные средства на основании списков нуждающихся инвалидов-колясочников, предоставленных государственным учреждением «Территориальный центр социального обслуживания Фрунзенского района Минска» в случае наличия технической возможности.

В настоящее время сформирован предварительный план мероприятий по созданию программы на 2019 год в случае выделения дополнительного финансирования. Ваше обращение на контроле.

Вдова Дмитрия Завадского Светлана обратилась за помощью к общественности.

— Ольга Григорьевна больше двух лет борется с тяжелой болезнью, никогда не жаловалась и всегда просила не афишировать нашу семейную беду, — написала Светлана в Фейсбуке. — Но сейчас все тяжело, так как мы зависим не от самих себя и своей воли, а от решения госорганов. Если у кого-то есть идеи, как можно помочь в установке пандуса, пишите, может у кого-то есть опыт. Будем благодарны!

— Выяснилось, что пандус и электроподъемник будут стоит не так уж и дешево — мне написал человек, который на протяжении пяти лет добивался установки пандуса и примерная смета составила около 10 тысяч долларов, — рассказала Светлана Завадская.

«Белорусский партизан» позвонил в Администрацию Фрунзенского района и прямо спросили, ускорит ли наличие денег решение проблемы.

— Нужно разработать проект, решение администрации… Это все требует финансирования, причем немалого, — ответили в администрации Фрунзенского района. – Проект на подъемник ориентировочно будет стоить около трех тысяч белорусских рублей, на пандус — в среднем около пяти тысяч белорусских рублей. Сам подъемник с оборудованием — в районе двенадцати тысяч рублей. И столько же где-то и пандус. Это примерная стоимость.

Наверное, ускорить процесс немного можно, но у нас такой ситуации, когда оказывалась бы спонсорская помощь на установку пандуса, еще, наверное, и не было. Ясное дело, включили бы тогда в программу на следующий год. Ведь для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование, нам нужно обращаться в Минский городской совет депутатов. И если деньги будут — их выделяют. Ну а в остальном даже при наличии спонсорских средств процесс все равно займет некоторое время.

 
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