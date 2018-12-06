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Соседи
06.12.2018
Валерий Томилин
Из-за протестов учителей в Литве сняли министра, а профсоюзы анонсировали массовую акцию

Митинг пройдет в воскресенье.

Забастовка педагогов Литвы длится больше трех недель. В ней принимает участие больше четверти учителей со всей страны, а также воспитатели. Главное их требование – увеличение оклада на 20%.

В конце минувшей неделе за неспособность оперативно разрешить конфликт президент Литвы разнесла министра образования Юргиту Петраускене.

– Столкновения между правительством и профсоюзами системы образования затянулись, положение становится неконтролируемым. Безответственное общение министра с учителями показывает основные проблемы этого правительства: неуважение к учителям, высказывания, унижающие их достоинства и неспособность осуществить принятые реформы. При таких обстоятельствах дальнейшая работа министра вызывает сомнения, – цитирует Далю Грибаускайте портал delfi.lt.

После критики президента в адрес министра последняя лишилась поста. Такое решение принял премьер-министр Саулюс Сквeрнялис.

Также заявлено, что уже в воскресение профсоюзы бюджетников Литвы (около 50 разных организация) организуют общую акцию в поддержку бастующих педагогов. Они возьмутся за руки и образуют живую цепь от Министерства образования до Сейма – протяженность «цепи» будет больше двух с половиной километров. После этого состоится общий митинг у здания Сейма, сообщает delfi.lt.

Живиле Гудлявичене, председатель совета Литовского движения медиков, рассказала, что профсоюз решил участвовать в акции, чтобы поддержать бастующих учителей и обратить внимание на проблемы государственного сектора.

К забастовке педагогов Литвы присоединились детские сады

Грибаускайте заявила, что берет переговоры с бастующими в свои руки. Также она пообещала представить законы, которые упростят проведение реформ образования и сведут на нет манипулирование оплатой труда педагогов.

Литовские школьники вызвали министра образования «на ковер». И она вышла

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