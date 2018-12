Неудобно получилось: как известные компании обвиняли в нетолерантности

Чем больше популярность бренда, тем внимательнее за ним следят люди. Сейчас одна неточная фраза может привести к скандалу, потере прибыли и оставить огромное пятно на репутации. Рассказываем про известные компании, которые общественность обвиняла в нетолерантности.

IKEA

Мы еще помним летний скандал с pr-директором «Леруа Мерлен», но недавно похожим образом отличилась еще и IKEA. В соцсетях кампании опубликовали неоднозначную рекламу. На фотографии за столом сидит собака породы джек-рассел-терьер, которая ждет с работы хозяина в окружении блинчиков и варенья. А ниже такое описание: «Если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки, приготовьте блинчики с вареньем, положите на стол его любимую настольную дорожку GODDAG/ГОДДАГ, встречайте его с легкой улыбкой, избегайте оборотов «дорогой, нам надо поговорить». И грянул скандал.

На самом деле не нужно быть активной феминисткой (именно их, в первую очередь, обвинили в травле компании), чтобы признать рекламу весьма сомнительной. А на фоне декриминализации статьи за физическое насилие в семье это выглядит совсем кошмарно. И если ситуацию с «Леруа Мерлен» руководству удалось решить грамотно – они написали, что взглядов своей сотрудницы не разделяют и почти сразу уволили ее, то IKEA еще несколько дней выдавала комментарии в духе «а чо такого», да и пост удалила далеко не сразу. Причем руководство так и не извинилось.

VICTORIA'S SECRET

Для бренда Victoria's Secret наступили не самые простые времена. В то время, как в мир моды начинают входить девушки размера «плюс», те, которые публично признают свою нетрадиционную ориентацию или имеют другие особенности, бренд придерживается аутентичных взглядов. Недавно несколько из них заявили, что перед ежегодными показами Victoria's Secret они месяцами голодают, живут в спортзалах и постоянно находятся в депрессии из-за страха остаться без работы.

По сути, концепция бренда не менялась со времен его основания – они до сих пор работают с представлением о том, что в мире есть только высокие девушки с параметрами близкими к «90-60-90».

А недавно маркетинговый директор Victoria's Secret весьма резко высказался в интервью по поводу моделей-трансгендеров. «Думает ли бренд о разнообразии? Да. Предлагаем ли мы более большие размеры? Да. Стоит ли трансгендерам принимать участие в шоу? Нет, не думаю. Шоу – это фантазия, это особенное развлечение на 42 минуты. Оно единственное в своем роде в мире», — сказал Эдвард Разек.

Сразу после этого заявления пост в Instagram опубликовала plus-size модель Тесс Холидей (та, которая в сентябре появилась на обложке британского Cosmo). Она написала: «Да кому вообще нужны эти Victoria’s Secret? Они никогда не поддерживали пышек, а теперь пытаются наехать еще и на моих трансгендерных сестер. Ну уж нет. Пусть поцелуют мою толстую попу!».

К посту она приложила и фотографию своей пятой точки, видимо для того, чтобы представители бренда точно поняли, куда надо целовать.

В общем, если компания не хочет обанкротиться, а все к этому идет – выручка падает ежегодно, то ей нужно будет принять то, что все женщины разные, а угодить надо каждой. Бренду пора пересмотреть не только фасоны и размерный ряд, но критерии отбора сотрудников, которые делают слишком резкие высказывания в прессе.

NIKE

Компания Nike для рекламы своей продукции выбирает не только идеально сложенных моделей, но и профессиональных спортсменов: теннисистку Серену Уильямс, гимнастку Симону Байлз и других.

В 2011 году Nike заключил контракт с игроком национальной футбольной лиги США Колином Коперником. Сотрудничество, которое сначала существенно увеличило прибыль бренда, позже привело к громкому скандалу.

Колин Коперник

Перед одним из матчей Колин отказался вставать во время исполнения гимна США и подговорил на это еще несколько игроков из команды. Он объяснил свое поведение тем, что хочет привлечь внимание к проблеме отношения полиции к темнокожему населению страны. Патриотичные американцы тогда обрушились на него с резкой критикой и сказали, что гимн и флаг Америки тут не причем, и такие выходки ситуации не исправят. Сразу после этой истории Nike прекратил сотрудничество с Коперником на несколько лет.

К 30-летнему юбилею слогана «Just Do It» бренд задумал масштабную рекламную кампанию и пригласил многих спортсменов, с которыми работал раньше, в том числе и Коперника, карьера которого практически не развивалась после той истории.

Но покупатели историю с бойкотом гимна не забыли, и на этот раз предложили бойкотировать Nike. Они выкладывали в интернет посты с хэштегами #BoycottNike, а слоган Just Do It (Просто сделай это) переделали в Just Burn It (Просто сожги это). Они снимали видео, где бросают в костры экипировку бренда и призывали всех делать также.

REEBOK

Мария Миногарова, Равшана Куркова, Дарья Малыгина

Досталось недавно и Reebok в России. Несмотря на то, что в новой линейке спортивных бюстгальтеров PureMove Bra больше десяти размеров, для их рекламы выбрали девушек стандартного типажа «худая и высокая» – актрис Равшану Куркову и Дарью Малыгину, а также модель Марию Миногарову.

Позиция бренда состоит в том, чтобы люди любой комплекции смогли найти нужную вещь, поэтому тот же спортивный бра представлен в 10 размерах, причем есть и серединные. То есть Reebok действительно поддерживает женщин разного телосложения, но для рекламы выбирает все же Равшану, Дарью и Марию.

Тренер по кроссфиту Анастасия Чигаринова заметила, что в канадской версии рекламы, в отличие от российской, участвуют девушки не только разного происхождения, но и разной комплекции. В Instagram она запустила флэшмоб, который поддержали ее подписчицы. Вместе они сняли альтернативную версию рекламы. Акцию девушки назвали @reeboknormalnogocheloveka.

С помощью кампании Анастасия хочет привлечь внимание к дисгармонии и подмене понятий о здоровом образе жизни. «Худая – совсем не значит здоровая физически и ментально», – говорит девушка.

DOVE

Dove дважды попадался на одном и том же. Сначала они разместили в Facebook 3-секундный фрагмент рекламы, в котором на месте темнокожей женщины, снимавшей темную футболку, оказалась белая женщина в светлой футболке. «Короткий клип должен был продемонстрировать, что мыло Dove подходит для каждой женщины, и прославить разнообразие, но нам это не удалось», – сказали представители марки.

Люди не уловили благородный посыл и увидели в ролике только оскорбление темнокожих, поэтому полный вариант рекламы так и не вышел. Кстати, модель нигерийского происхождения Лола Угунеми, которая снималась в видео, ничего плохого в задумке не нашла. Она сказала в интервью: «Я была рада сняться в рекламе, на создание которой вдохновила красота моей расы, поэтому реакция на ролик в соцсетях меня очень расстроила. Если бы я заметила хотя бы маленький намек на некорректный посыл рекламы, я сразу отказалась бы от участия в съемках. Я помню, как все мы были в восторге от идеи снимать футболки, превращаясь друг в друга».

А вот второй прокол компании уже был более очевидным. Их рекламщики придумали и выпустили в мир лозунг: «Наша продукция подойдет для любой кожи: от самой темной до нормальной». Скандал разгорелся мгновенно, и вот тут мы общественность уже полностью поддерживаем. Dove, ну вы серьезно?