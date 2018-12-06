Цитата дня. Чалый объяснил, почему был прав Лукашенко

Экономист считает, что цену нужно снижать.

Напомним, во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге произошла пикировка между президентами России и Беларуси.

Лукашенко напомнил Путину, что тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси составляет почти 3 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, а внутренний тариф в России — порядка 1 доллара 1000 куб. м на сто км. А в структуре цены газа для Беларуси плата за транспортировку по территории России — более 70%.

Путин парировал, что важен не тариф, а конечная цена газа, и обратил внимание на то, что 129 долларов (за 1 тыс. куб. м газа) — цена сегодня у Беларуси, будет в следующем году 127 долларов.

— А в ФРГ — 250 долларов,— добавил Путин.

Лукашенко согласился, но в то же время возразил:

— Наш главный торговый партнер — не ФРГ, а Россия.

Путин, в свою очередь, заметил, что если бы была рыночная цена для Беларуси — было бы под 200 долларов.

Экономист Сергей Чалый сказал Радыё Свабода, что Лукашенко был прав, а формула подсчета тарифа на транспортировку газа действительно несправедлива.

— Нужно снижать цену, конечно. В формулу подсчета ввели транспортную составляющую, которая почему-то считается в долларах. После девальвации 2014 году эта цена выросла и стала непропорционально большой, так не должно быть. Ее должны считать в рублях. А россияне пересчитывать формулу не стали, — сказал Сергей Чалый.