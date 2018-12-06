«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Будоўлю «Тапас» каля заказьніка «Лебядзіны» правяраюць
На пандус для Ольги Завадской у чиновников нет денег
Из-за протестов учителей в Литве сняли министра, а профсоюзы анонсировали массовую акцию
Цитата дня. Чалый объяснил, почему был прав Лукашенко
Лукашенко — Путину: «Нет равных условий — нет Союза»
Министр МВД: «Возникла необходимость защитить нравственные ценности белорусского общества»
«Если ты не подпишешь признание, твоя дочь умрет»
Шуневич объяснил, зачем дал указание снять извинения подростка перед «городовым»: «Затем»
В телеге сегодня. Новый год в стиле «гламурных 30-х» на супер-яхте по Москве-реке
У школе на Горадзеншчыне дзецям забаранілі карыстацца тэлефонамі пасьля запісу роліка пра #загонбрсм
Адвокат «тунеядцев» стал лауреатом премии Французской Республики
Шуневич назвал дешевым пиаром флешмобы со скульптурой «городового»
К Новому году МВД России закупит 30 тысяч пар наручников «Нежность»
«Есть ли жизнь за МКАДом?»
Жительницу Слуцка, которая пожаловалась, что ничего не делает, но получает зарплату, уволили
«Как только появятся органы власти, зависящие от воли избирателей, а не чиновников, вся система рассыплется»
На десяти станциях минского метро в 2019 году появится бесплатный Wi-Fi
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
Цитата дня: «Те, кто довел страну до того, что из нее нужно уезжать на заработки, герои труда»
5 советов «тунеядцам» от юриста
Лукашенко продолжают называть фамилии тех, кто довел предприятия до ручки
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Шендерович: «А что стыдно быть Путиным, Турчаком и Маргаритой Симоньян, мы и так знаем»
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?
Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
Что стоит за словами Лукашенко «наклонить» и «опустить»
Названы самые дешевые супермаркеты Литвы
Лукашенко поздравил грузин с тем, чего никогда бы не пожелал белорусам
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»
Сколько белорусов уехало на ПМЖ в 2018-м
Плюсы і мінусы абуджанага бязвізам горада на захадзе Беларусі
Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
Безобразники государственного масштаба
«Сразу два «еще никогда». В стране осмысливают встречу Лукашенко с 20-летней спортсменкой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Пятьдесят оттенков желтого. Все о массовых протестах во Франции
Прощание с президентом
Знакомьтесь – Даниэлла Пик, жена Квентина Тарантино
Авария на аварии: что происходило на белорусских дорогах в первый день зимы
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
06.12.2018
Алена Антонова
«Дзержинский в гробу бы перевернулся». Что удивило в словах Шуневича

По соцсетям вирусно распространяют феерический диалог главы МВД и журналистки, в котором Шуневич дает исчерпывающий ответ, зачем подростку нужно было извиняться перед скульптурой городового.

Напомним, министр внутренних дел признался, что это была его идея — сделать ролик. На вопрос «зачем» Шуневич ответил: «Затем».

Интересно, что сразу после публикации видео руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников написал в Фейсбуке, что отдать такой приказ в системе МВД мог только один человек — министр.

«Ну, очень юридически обоснованный ответ. Извините, но это уже ни в какие рамки не лезет!» — возмутился пользователь на форуме talks.by.

Один из форумчан назвал историю с подростком театром абсурда.

«Какое отношение будет потом у молодого человека к этой власти после подобного унижения?» — задается вопросом участник дискуссии.

Приведем другие мнения:

«Это все из той же армейской чухни, как честь столбу отдавать, окурок на метр закапывать и прочей ерунде».

««Затем». Ответ из разряда «потому что гладиолус». Только обычно это шутка в КВН, а у нас — министр...»

«Если бы министр читал не Акунина, а серьёзные книги по истории, то он бы знал, что поставить памятник царскому жандарму, у которого руки по локоть в крови простого народа, было не самым умным решением».

«Феликс Дзержинский в гробу бы перевернулся, если бы узнал, что сотрудники НКВД будут считать себя наследниками царских жандармов».

На форуме также прозвучало предложение огородить статую городового забором и вокруг повесить колючую проволоку: «А то не дай бог какой иностранец захочет с ней фото сделать, потом извиняться придется на всех языках мира, у нас же все вокруг адекватные...»

Некоторые высказывают мнение, что в другой стране «уже через пару часов у этого истукана (скульптуры городового – прим. «С») собралось бы пару тысяч неравнодушных граждан» и требовали бы отставки этого министра, но у нас и это стерпят.

Кстати, на сайте МВД скульптуру городового называют удачным местом для памятного фотоснимка.

В Фейсбуке пользователи шутят по этому поводу: «Удачно сфотографировавшимся гражданам будет предоставлена возможность пополнить городской бюджет на несколько базовых величин, а самые удачливые получат бесплатное жильё и сбалансированное диетическое питание на срок до 15 суток».

Тем временем белорусы ждут от столичных властей и МВД ответа на петицию с просьбой ликвидировать «металлического истукана», который, по их мнению, провоцирует жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия. Обращение подписали 2603 человека.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о прекращении административного дела в отношении 16-летнего Арсения, на которого  милиция составила протокол за то, что парень ударил скульптуру городового возле здания МВД.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:14)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY