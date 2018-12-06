Лукашенко — Путину: «Нет равных условий — нет Союза»

«Когда пресса покинет зал, мы подискутируем», — пообещал президент России в ответ на обвинения.

Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге произошла пикировка между президентами России и Беларуси.

Выступая на заседании, Лукашенко напомнил про «ряд важных вопросов, которые остаются нерешенными».

— Я говорю не с точки зрения стенания и рыдания, а потому что договорились, но не сделали. Наш Союз образовался на определенных свободах — передвижения рабочей силы, капитала, товаров и т.д. И самое главное, о чем мы договаривались по экономике, — что все субъекты хозяйствования и люди будут иметь равные условия. Нет равных условий — нет Союза, — заявил Лукашенко, сообщает TUT.BY.

Он вновь затронул тему устранения барьеров, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС.

— Надо исключить протекционизм при принятии решений, — заявил он и напомнил, что протекционизм в мировой торговле называют «экономическими войнами». — Так зачем у себя создаем? Для нас это великий шанс — объединиться, сплотиться и сделать. Беларусь к этому готова.

Лукашенко напомнил, что тариф «Газпрома» на транспортировку природного газа для Беларуси составляет почти 3 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, а внутренний тариф в России — порядка 1 доллара 1000 куб. м на сто км. А в структуре цены газа для Беларуси плата за транспортировку по территории России — более 70%.

— Когда пресса покинет зал, мы подискутируем, — пообещал президент России Владимир Путин.

При этом он напомнил, что есть план по выходу к 2025 году на единый рынок.

— Что касается сегодняшней ситуации, то сейчас важен не тариф, важна конечная цена газа. Обращаю внимание, что 129 долларов (за 1 тыс. куб. м газа) — цена сегодня у Беларуси, будет в следующем году 127 долларов. А в ФРГ — 250 долларов. И это, безусловно, большое преимущество для союзников по ЕАЭС. Конечно, нужно стремиться к унификации, но для этого нужно время и другой уровень интеграции, — уверен Путин.

— Вы правы, Владимир Владимирович, но наш главный торговый партнер — не ФРГ, а Россия, — парировал Лукашенко, напомнив, что в белорусской технике 60−70% российских комплектующих. — Вы сказали про 2025 год, но важно, чтобы мы шли туда, а не останавливались. Пока мы имеем худшие условия, чем Германия, туда еще 3000 км качать надо.