Министр МВД: «Возникла необходимость защитить нравственные ценности белорусского общества»

Депутаты в первом чтении приняли законопроект «Об изменении законов Республики Беларусь по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма», который вводит уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.

Представлял документ в парламенте министр внутренних дел Игорь Шуневич.

— Начало законопроекту было положено тогда, когда мы стали свидетелями обоснованному возмущению граждан, которые летом 2016 года ехали в электропоезде Минск — Молодечно, и перед ними красовалась своими фашистскими татуировками одна наша личность, — рассказал Игорь Шуневич.

По словам министра, «в своих чувствах были оскорблены пассажиры, помнящие о героях, наших ветеранах ВОВ, сожженных карателями деревнях».

— Это происшествие стало достоянием широкой общественности. Мы данного гражданина быстро установили и привлекли его за публичную демонстрацию нацистской символики.

Однако, сказал министр, этот случай отразил в целом «тенденцию, возникшую в республике, которая связана со значительным ростом нацистских или неонацистских экстремистских проявлений».

Шуневич рассказал, что последние три года количество зарегистрированных фактов публичной демонстрации нацистской символики в стране выросло в 15 раз, при этом приверженцы нацистской идеологии в последующем часто совершают преступления.

— В 2016 году за совершение хулиганства, краж, вымогательств, грабежей, изнасилований, похищения людей, сопротивление сотрудникам органов внутренних дел и других преступлений привлечен к ответственности 181 участник неонацистских объединений. В 2017 году к уголовной ответственности привлекался 121 руководитель и активный участник таких объединений.

Министр утверждает, что растет и экстремистская активность. За последние три года количество зарегистрированных в стране фактов распространения экстремистской продукции выросло в 31 раз, в 28 раз выросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с разжиганием расовой, национальной и религиозной вражды.

— Считаю важным отметить: это явление и проблемы возникли не в нашей стране, это обусловлено недавними событиями в европейских государствах, взявших курс на поддержку неонацистских настроений, и подогреваемыми оттуда попытками исказить историческую память нашего народа, победившего немцев. В интернете распространяются псевдоисторические публикации, искажающие события прошлого, оправдывающие нацистских преступников и их пособников.

Позже министр объяснил, что назвал «Европу как источник нацизма и неонацизма, поскольку и извращение результатов Великой Отечественной войны идет именно оттуда».

Игорь Шуневич считает, что возникла необходимость в принятии мер, которые позволят «защитить нравственные ценности белорусского общества, и в особенности сознание молодежи, от проникающей в республику нацистской, экстремистской идеологии».

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за реабилитацию нацизма и административную — за хранение или приобретение в целях распространения нацистской, экстремистской и террористической символики и атрибутики.

Так, в название статьи 130 УК «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни» будет внесено также понятие «реабилитация нацизма». До пяти лет лишения свободы будет грозить не только за «умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», но и за «умышленные действия по реабилитации нацизма».

Реабилитация нацизма — действия, совершенные публично либо с использованием публично демонстрируемого произведения, или средств массовой информации, или глобальной компьютерной сети Интернет, или иной информационной сети, выражающиеся в следующем:

— оправдание идеологии и практики нацизма, признание их правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также распространение идеологии нацизма;

— одобрение или отрицание преступлений против мира и безопасности человечества, военных и других преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Международного военного трибунала;

— прославление или оправдание лиц, признанных виновными, и (или) организаций, признанных преступными приговором Международного военного трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Международного военного трибунала, а равно сотрудничавших с ними на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны организаций, а также лиц, создавших, руководивших либо участвовавших в деятельности таких организаций в любой иной форме.

В ст. 17.10 Кодекса об административных правонарушениях наряду с «пропагандой, публичной демонстрацией, изготовлением и распространением нацистской символики или атрибутики» будет введена ответственность и за те же действия с символикой или атрибутикой «экстремистских и террористических организаций». Кроме того, предусмотрено наказание и за хранение или приобретение в целях распространения такой символики и атрибутики.

Наказание останется прежним — штраф до 10 базовых величин (245 рублей) или административный арест для физлица, для предпринимателей — штраф до 50 б.в. (1225 рублей), для юридических лиц — до 200 б.в. (4900 рублей).

Однако вводится ответственность за рецидив — в случае, если такие же действия были совершены повторно в течение одного года после наложения административного взыскания.

В законе предусматривается опубликование в интернете списков нацистской атрибутики и символики.