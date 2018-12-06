Медсестры из Польши, Украины и Беларуси – о своей работе и зарплатах

«Многие хорошие специалисты уезжают. Если так будет продолжаться, медработников вообще не останется и люди просто будут умирать дома». Медсестры городских больниц из Барановичей и провинциальных городов соседних с Беларусью стран рассказали, чего им стоит спасать чужие жизни.

Наталья Василевская, медсестра приемного отделения городской больницы имени Щеклика в городе Тарнув, Польша. Стаж работы – 4 года

Наталья Василевская. Фото: личный архив

График работы и обязанности. Мы работаем посменно, график может быть разным. Смена длится 12 часов: с 7.00 до 19.00 дневная и с 19.00 до 7.00 ночная. Но почти все работают еще где-то. Не столько из-за денег, сколько из-за того, что людей не хватает, а работы много.

В отделении 10 коек – 8 обычных и две реанимационные, по пять пациентов на медсестру. Санитары почти все мужчины. Поэтому привлекают их чаще там, где нужна мужская сила. Уход за больными осуществляют медсестры, в том числе меняют подгузники.

Мы измеряем температуру и давление, ставим капельницы и делаем уколы, берем анализы, снимаем кардиограммы, следим за тем, чтобы все необходимые лекарства и перевязочные материалы были всегда под рукой. Некоторые медсестры, у кого есть соответствующая квалификация, могут проводить первичный осмотр пациентов вместо врача. Все, что делаешь, нужно тут же вносить в компьютер. Иногда даже между тем, сделать укол или внести информацию в компьютер, выбираешь последнее, потому что в спорной ситуации могут прицепиться к любой мелочи.

Отношения с персоналом и больными. У многих наших врачей мания величия. Хотя медсестры (за исключением тех, кто постарше) тоже с высшим образованием и учатся, как и врачи, пять лет. Доктор может сказать ночью, что он устал, и пойти спать, а ты остаешься с больными. Однажды мой пациент пожаловался на плохое самочувствие, я пошла будить врача, так он разговаривал со мной через закрытую дверь. Сказал, чтобы решала проблему сама.

А вот от пациентов в 98% случаев мы получаем лишь благодарности. Хотя сейчас стало модно судиться с больницами. В суд могут подать даже за то, что я шторку у кровати больного неплотно задвинула.

Заработная плата. В среднем на руки в месяц выходит около 3100 злотых (1700 рублей). Врачи получают в два-три раза больше. Ночные смены оплачиваются на 40% больше, чем дневные, работа в выходные и праздники – на 60%. За наличие дополнительной квалификации медсестрам тоже доплачивают. А вот на больничные ходить не выгодно: за неделю можно потерять примерно четверть зарплаты. В среднем у нас в городе люди зарабатывают около 2000 злотых, так что зарплаты у нас считаются неплохими. Я считаю, они не соизмеримы с той нагрузкой и ответственностью, которая на нас лежит. Но даже если бы платили самую маленькую зарплату, я все равно выбрала бы эту профессию, потому что очень люблю свою работу.

Риски и трудности. Работы бывает так много, что даже в туалет некогда сходить. Я одно время даже инфекцию мочевыводящих путей не могла вылечить, потому что не было возможности пить лекарства и ходить в туалет по часам. В ночные смены работать еще и опасно, так как после 22.00 охрана уходит, а в больницу приходят бездомные и наркоманы. Но самое сложное – смириться со смертью. Казалось бы, чужой человек, ты заботился о нем всего пять минут, но если он умирает у тебя на руках, привыкнуть к этому невозможно.

Марина Полевик, палатная медсестра отделения анестезиологии и реанимации Барановичской горбольницы №2, Беларусь. В отделении работает 5 лет

Марина Полевик. Фото: Intex-press

График работы и обязанности. Работаем по графику «сутки через трое»: с 8.00 до 8.00 следующего утра, день «отсыпной» и два выходных. Так как я еще подрабатываю на полставки медсестрой в хоккейном клубе, свободных от работы дней получается не больше девяти в месяц.

В нашем отделении в смену работает две медсестры, на каждую приходится по три пациента. Это значительно меньше, чем в других отделениях, где на одну медсестру может быть и 20 человек. Но и пациенты наши требуют ухода 24 часа в сутки. Мы ни на минуту их не оставляем. Если нужно отлучиться, страхуем друг друга. Койки если и освобождаются, то на какие-то часы, поэтому даже на еду и другие естественные человеческие потребности время приходится выкраивать.

Список обязанностей у нас большой. Мы производим забор анализов у пациентов, каждый час измеряем давление, пульс и температуру, ставим капельницы, кормим больных, ассистируем врачам при различных медицинских манипуляциях. Отвечаем за сохранность наркотических препаратов, за переливание крови в ночное время и выходные-праздники. И даже за то, какая влажность в палате или температура в холодильнике, где хранятся лекарства и компоненты крови. Ну и, конечно, мы ведем множество различных журналов, в которых фиксируем все наши действия.

Отношения с персоналом и больными. У нас все работают в команде, нет деления обязанностей на «твое» и «мое». По-другому никак. Ту же кровать перестелить. Да, это обязанность санитарки, но в одиночку даже перевернуть больного тяжело, поэтому работа медсестер и младшего медперсонала часто пересекается. А в случае чего, врач всегда рядом, ведь именно он принимает ответственные решения. И мы сообща делаем одно дело.

Пациенты бывают разные. Но почти всех их объединяет страх. Страх смерти, страх перед болезнью и будущим. Приходится успокаивать, уговаривать, настраивать на хорошее.

Возможно, поэтому и скандалят они редко и благодарных пациентов у нас больше.

Заработная плата. У медсестер в Барановичах зарплата невысокая, поэтому наша считается неплохой. На ставку выходит около 600 рублей с учетом различных доплат. К примеру, за то, что у меня высшая категория, мне доплачивают около 50 рублей, еще примерно столько же за ночные дежурства. Но многие медсестры все равно еще где-то подрабатывают. Да, зарплаты повышают, но и цены растут. Государство, возможно, и хотело бы нам дать больше, но нет такой возможности.

Риски и трудности. Самое сложное в нашей работе, когда пациенты умирают. В такие моменты понимаешь, что мы – не боги и не все зависит от нас, как бы хорошо мы ни делали свое дело. Это расстраивает, но ты стараешься абстрагироваться, идешь и работаешь дальше.

Часто к нам привозят наркоманов, алкоголиков. Они не только агрессивны, но еще нередко являются носителями таких серьезных заболеваний, как ВИЧ, гепатиты, туберкулез. И с этим нам тоже приходится работать. Но, несмотря на все трудности, я люблю свою работу. Я все время на передовой, и мне это нравится.

Анастасия Шевцова, медсестра отделения реанимации Криворожской городской клинической больницы №2, Украина. Работает 8 лет

Анастасия Шевцова. Фото: личный архив

График работы и обязанности. Официально мы работаем по графику «сутки через трое». Но так как людей в больнице катастрофически не хватает, приходится выходить на работу и через сутки, и через двое.

Наше отделение рассчитано на 12 коек, на одну медсестру приходится три пациента. Но бывает, поступает и 18 больных. Так было в 2012 году во время вспышки пневмонии. Тогда нагрузка на персонал увеличивается.

Мы кормим пациентов вместе с санитарками, даем таблетки, ставим капельницы, делаем уколы и выполняем другие назначения врача, каждый час измеряем пульс, давление и температуру, заботимся о гигиене больных, отвечаем за сохранность психотропных и наркотических веществ. Так как людей не хватает, нам приходится выполнять не только свою работу. К примеру, такие медицинские манипуляции, как постановка желудочного зонда или мочевого катетера, должны проводить врачи. Но по факту медсестрам проще все сделать самим, чем ждать доктора. Он лишь проверяет нашу работу.

Отношения с персоналом и больными. В целом коллектив у нас хороший. Есть доктора человечные, а есть такие, что на каждое твое замечание говорят: мол, надо было учиться, я – врач и лучше знаю, а ты иди и делай, что говорю. Особенно это касается молодых врачей. Ты им пытаешься подсказать, помочь, а они на тебя смотрят свысока.

Пациенты тоже разные. Есть благодарные, но больше тех, кто относится к нам, медсестрам, как к обслуживающему персоналу.

Как бы ни было, пытаешься наладить отношения со всеми, ведь большая часть жизни проходит на работе.

Заработная плата. Зарплаты у нас очень маленькие. Работая на 1,75 ставки, я получаю 5–5,5 тысячи гривен «чистыми» (около 400 рублей). Это с доплатами за ночные дежурства, вредность и мою 1 категорию. Раньше нам доплачивали за интенсивность (когда нагрузка больше, чем положено), но с этого года доплаты убрали: в бюджете не хватает денег.

Сэкономить решили на нас. Если сравнить условия работы, когда я только пришла и сейчас, стало намного хуже. Медицина катится в пропасть. Многие хорошие специалисты уезжают на заработки в Польшу. Если так будет продолжаться, медиков вообще не останется и люди просто будут умирать дома.

Риски и трудности. Работать сейчас тяжело. И морально, и физически. Медикаментов не хватает, оборудование устаревшее, ремонты не делаются, все рассыпается на глазах. Из-за постоянных переработок путаю день с ночью, иногда хочется хотя бы на 5 минут просто прилечь и выровнять спину. На больничном не была три года, с температурой на работу ходила, так как некому было работать. Но самое сложное – это смотреть, как люди страдают и умирают, а ты ничем не можешь им помочь. Иногда мне кажется, что, пропуская это все через себя, я черствею и теряю человечность. Мне нравится моя работа, я больше и не умею ничего. Но в последнее время задумываюсь о том, чтобы уехать из страны. Если бы не муж, я с семьей на свою зарплату не выжила бы.