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Скандалы
06.12.2018
Салiдарнасць
Шуневич объяснил, зачем дал указание снять извинения подростка перед «городовым»: «Затем»

Министр внутренних дел признался, что это была его идея — сделать ролик.

Журналистка спросил: «Зачем?»

— Затем, — объяснил Шуневич.

— Вам не кажется это странным? — поинтересовалась журналистка.

— Нет, если бы это было странным, я бы этого не делал, я адекватный человек.

 

Комментарий Шуневича по поводу скандальной истории с городовым смотрите с 8-й минуты

Отвечая на вопрос, допустимо ли принести венок к скульптуре, глава МВД заявил: «А если бы вам принесли и к двери поставили венок, который носят на кладбище, вы бы считали это нормой?»

Журналистка заметила, что ««памятник» — символ МВД, как вы его пытаетесь выставить» и добавила, что люди недовольны работой милиции».

— Это символ истории. А довольны или недовольны люди милицией — это вопрос философский.

Прозвучал вопрос и о том, извинилось ли МВД перед семьей парня за съемку ролика, где он просит прощения.

— Перед какой семьей? — ответил Шуневич. — Парень принял адекватное решение. По закону он не нес ответственность, он нес моральную ответственность. Закон к нему не применялся, не путайте Гоголя с Гегелем.

Министр внутренних дел опроверг слухи о том, что пресс-секретарь МВД Евгений Евчар был уволен из-за ролика про подростка и «городового». По словам Шуневича, это глупость.

— Это выдумка, он ушел по выслуге лет, дослужил и ушел на гражданку.

Шуневич назвал дешевым пиаром флешмобы со скульптурой «городового»

 
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