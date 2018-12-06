Адвокат «тунеядцев» стал лауреатом премии Французской Республики

Юрист профсоюза РЭП и правозащитник центра «Весна» Леонид Судаленко получит ее от министра юстиции Франции в Париже на следующей неделе.

Об этом сообщил в Фейсбуке Андрей Стрижак.

Леонид Судаленко

Коллеги Леонида Судаленко из РОО «Правовая инициатива» отмечают, что вручение французской премии их коллеге — это признание работы по защите прав человека всех белорусских правозащитников.

«Леонида не сломили ни многочисленные обыски, ни угрозы в его адрес и в адрес его детей, ни провокации с уголовными обвинениями, ни постоянная клевета в его адрес в сети Интернет. Он мужественно защищает права других людей и намерен продолжать эту работу».

«Эта премия — знак того, что работу Леонида видят не только простые люди, которым помогает правозащитник, но и международное сообщество, для которого права человека являются безусловной ценностью», — добавил Андрей Стрижак.