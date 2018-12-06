Шуневич назвал дешевым пиаром флешмобы со скульптурой «городового»

Глава МВД объяснил, какие действия допустимы в отношении «городового».

Когда началась катавасия с «городовым» в Минске, лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев написал запрос в Министерство внутренних дел и поинтересовался: на каком основании действовали сотрудники милиции, задерживая несовершеннолетнего; были ли уведомлены родители, в том числе, когда принималось решение записать и выложить в интернет «извинения» подростка; какие, по мнению министерства, действия в отношении малой скульптурной группы «городовой» возможны, и на чем это основано.

«Мне было важно перевести разговор из эмоционального в правовой, так как я уверен, что милиция, это не орден, охраняющий нравственность и мораль, а государственная служба, которая, как никто другой, должна действовать по закону», — написал Дмитриев в Фейсбуке.

В ответе за подписью министра Игоря Шуневича отмечается, что «нездоровый ажиотаж, умышленно подогреваемый сегодня отдельными гражданами вокруг скульптурной группы, не имеет ничего общего с нормальным и понятным желанием гостей и жителей столицы сфотографироваться с достопримечательностью города, вспомнить историческое прошлое».

По словам Шуневича, специально спланированные акции и флешмобы, провокации, касающиеся «минского городового», иначе как стремление получить дешевый пиар рассматриваться не могут.

«Позиция МВД остается неизменной: действия, направленные на нарушение общественного порядка, будут пресекаться в рамках действующего законодательства», говорится в письме.

«В итоге, ответа про родителей я не получил, как и про то, на чем основано понятие допустимых действий. Зато стало понятно, что кроме «фото на память» других действий в отношении «городового» не допускается.

А вот милиция в отношении людей вполне может себе их позволить...» — сделал вывод Андрей Дмитриев.