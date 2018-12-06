Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
К Новому году МВД России закупит 30 тысяч пар наручников «Нежность»
В характеристике прописано, что запорный механизм при ударе наручников «Нежность» по запястьям срабатывает мгновенно.
МВД РФ объявило закупку партии наручников на сумму более 26 млн рублей, сообщает interfax.ru.
До 20 декабря поставщик обязан поставить 28,6 тыс. комплектов наручников БОС (браслеты оперативные специальные).
Наручники рассчитаны на 5 тысяч циклов срабатывания (запирания).
«Где наручники «Нежность», там автозак «Первое свидание»», — отозвались пользователи Фейсбука.
«30 тыс. наручников × на 5 тыс. срабатываний = 150 млн. (примерить смогут все...)», — пишут россияне в соцсетях.