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Общество
06.12.2018
«Есть ли жизнь за МКАДом?»

9 декабря движение за мирные перемены «Говори правду» организует форум регионального развития Минщины на тему «Есть ли жизнь за МКАДом: как развивать малые города?»

Три аналогичных мероприятия, где с разных сторон рассматривали проблему подъема регионов, прошли уже в нынешнем году в Бобруйске, Бресте и Гродно.

Глава Минской областной организации «Говори правду» Виктор Колей рассказал «Снплюс», чего ждать от нынешнего форма.

О чем: О Минщине, которая живет без центра: ведь у столицы свои заботы! Так что хотя Минск формально и является сердцем области, на самом деле главными в ней становятся малые и средние города.

Что будет обсуждаться: В первую очередь, как сделать так, чтобы бизнесу не мешали, чтобы рабочие места в регионах создавались быстрее, с лучшими условиями для людей. А еще, как люди могут менять дворы и города к лучшему самостоятельно, взаимодействуя с властью. Покажут на конкретных примерах.

Кто будет выступать: Каждый желающий сможет задать вопрос или поделиться предложением. А среди экспертов – экономист Сергей Чалый, председатель ведущей бизнес-ассоциации страны Владимир Карягин, ведущие специалисты по региональному развитию и те активисты из различных сфер, у кого уже получилось добиться конкретных результатов. Приглашены также депутаты и чиновники.

Практический итог: Прямо во время форумов люди получат консультации юристов, отраслевых специалистов. Поднятые вопросы будут переданы местной вертикали, самые интересные идеи представят в Палате представителей и министерствах. Уже сейчас в Бресте начали создавать инициативные группы по благоустройству дворов, в Гродно передали исполкому предложения о развитии туризма.

Вы можете ознакомиться с детальной программой и пройти регистрацию (участие бесплатное) по адресу: http://forums.zapraudu.info/minobl/http://forums.zapraudu.info/minobl/

Региональный Форум Минской области состоится 9 октября 2018 г., в воскресенье, в конференц-зале КЗ «Минск»: ул. Октябрьская, 5, ст. метро «Первомайская». Если кому-то нужна поддержка, чтобы доехать, пишите на forum@zapraudu.info, или звоните по телефонам 8 029 659-23-34 и 8 029 853-40-17. Будем очень рады всех видеть! Вместе мы сможем больше и добьемся мирных перемен для каждого.

 
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