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Экономика
06.12.2018
Петр Гайдук
Лукашенко все же сдался: чиновники пять лет добивались его «да» по легендарному предприятию

Владимир Семашко оказался прав.

Фото Александра Тарасевича, google.by

Александр Лукашенко периодически набрасывается на чиновников с критикой за «волокиту». Но порой требуются долгие годы, чтобы уговорить его решить элементарные вопросы.  

Последняя история с ОАО «Сукно» стоит того, чтобы проследить ее с самого начала. Предприятие зарождалось в 1945 году, долгое время было одним из ведущих игроков текстильного рынка СССР, а в последние десятилетия хирело. Коротко рассказываем, что там происходило последние пять лет.

2013 год. Правительство находит решение, но Лукашенко ставит другую задачу

В начале года сообщили о возможности объединения ОАО «Сукно» и ОАО «Камволь». Но в апреле Лукашенко посетил предприятие и поставил другую задачу (все цитаты в тексте – по сообщениям БЕЛТА):

— Необходимо просчитать без учета других предприятий, поглощений, слияний и захвата их рынков, что здесь необходимо. Все, что произведете здесь, вы должны продать и выйти к 2015-2016 годам на $ 1100 заработной платы. Это ваша задача. И не надо смотреть ни на правительство, ни на кого, если вы в состоянии самостоятельно ее реализовать. 

В конце года глава государства подписал указ о реализации на «Сукне» инвестиционного проекта по организации нового производства.

Лукашенко на ОАО «Сукно» в 2013 году. Фото пресс-службы главы государства

2015 год. Лукашенко требует выполнения своего решения

В середине года глава государства заявил, что не поддержал предложение о создании единого камвольно-суконного производства. Он потребовал не только сохранить «Сукно» и «Камволь», но и рабочие места на них, эффективно провести модернизацию, чтобы повысить конкурентоспособность.

2016 год. Правительство возвращается к своей идее

Еще в ноябре зампредседателя концерна «Беллегпром» Анатолий Субботко заявил, что объединение «Камволя» и «Сукно», где продолжается частичная модернизация, пока не обсуждается.

Но уже в следующем месяце глава «Беллегпрома» Николай Ефимчик рассказал о предложении создать на реконструированной площадке «Камволя» единое производство.

Премьер-министр Андрей Кобяков сообщил на совещании: реализация инвестиционного проекта на «Сукне» из-за конъюнктуры рынка не была начата, ситуация на предприятии тяжелая, судьба 360 работников не ясна, решение о судьбе фабрики «не терпит отлагательств».

2017 год. Все как могут уговаривают Лукашенко

В начале следующего года вице-премьер Владимир Семашко заявил:

– Считаю, что это должно быть единое предприятие. В прошлом году мы закончили модернизацию «Камволя», за счет нового оборудования в разы увеличилась производительность предприятия. При этом высвободились площади, поэтому на них и надо совмещать камвольное и суконное производство… Объединение неизбежно, это мое мнение.

К лоббированию идеи вновь подключился Николай Ефимчик. Его аргументы: отходы камвольного производства являются основным сырьем для суконного производства, у предприятий очень близкая сопряженность по технологическому оборудованию, не надо будет содержать огромный аппарат управления и техспециалистов, на ОАО «Сукно» пустуют огромные площади.

В октябре Семашко заявил, что производственные мощности «Сукна» можно перенести на «Камволь» за год-два. И подчеркнул: «Не надо в ОАО «Сукно» сейчас вкладывать огромные деньги. Потребность в сукне резко упала».

Фото СТВ

Лукашенко этих аргументов было как будто мало. В декабре при посещении «Камволя» глава государства поинтересовался мнением руководства турецкой компании Zen Led о возможностях белорусского суконного предприятия после модернизации. Председатель Совета правления компании Сабри Доган отметил, что в течение двух лет возможно выйти на производство и продажу около 4 млн пог.м суконной ткани.

Лукашенко обратился к чиновникам: «Почему человек может продать 4 млн пог.м суконной ткани в год, а вы мне предлагаете производить в 10 раз меньше?»

Глава Беларуси в очередной раз поручил проработать варианты сохранения полноценного суконного производства в стране.

2018 год. Правительство дожимает Лукашенко

В начале года суд признал ОАО «Сукно» экономически несостоятельным и постановил ввести санацию.

Весной глава концерна Николай Ефимчик как будто поменял мнение и заявил, что прорабатывается возможность восстановления «Сукна» на старой производственной площадке. Якобы для нового производства площадки «Камволя» не хватит.

Но после смены верхушки правительства наступила неожиданная развязка. В ноябре Сергей Румас съездил на «Сукно», чтобы своими глазами посмотреть на производство.

Фото sukno.by

Наконец, 3 декабря после совещания у главы государства вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал журналистам: «Сукно» переедет на площадку «Камволя», а территорию предприятия продадут на аукционе, чтобы рассчитаться с долгами.

Одно из объяснений: загрузка устаревших мощностей не превышает 10%. Видимо, чтобы Лукашенко остался доволен, юридическое лицо и торговая марка будут сохранены.

***

«Волокита», как любит выражаться глава государства, длилась пять лет. Но, похоже, чиновники тут ни при чем.

 
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