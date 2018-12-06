Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
У школе на Горадзеншчыне дзецям забаранілі карыстацца тэлефонамі пасьля запісу роліка пра #загонбрсм
Адвокат «тунеядцев» стал лауреатом премии Французской Республики
Шуневич назвал дешевым пиаром флешмобы со скульптурой «городового»
К Новому году МВД России закупит 30 тысяч пар наручников «Нежность»
«Есть ли жизнь за МКАДом?»
Жительницу Слуцка, которая пожаловалась, что ничего не делает, но получает зарплату, уволили
«Как только появятся органы власти, зависящие от воли избирателей, а не чиновников, вся система рассыплется»
Румас пошутил о своей охране
На десяти станциях минского метро в 2019 году появится бесплатный Wi-Fi
Венедиктов: Хватит позорить Россию такими приговорами
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО. Их фото в «клетке»
Активиста Евгения Афнагеля задержали и отпустили. Его подозревают в краже
Цифра дня. Насколько увеличится минимальная зарплата с 1 января
Доход в 98 тысяч долларов задекларировал житель Брестского района
У новых падручніках па літаратуры паўстанне Каліноўскага назвалі «польскім»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
Цитата дня: «Те, кто довел страну до того, что из нее нужно уезжать на заработки, герои труда»
5 советов «тунеядцам» от юриста
Лукашенко продолжают называть фамилии тех, кто довел предприятия до ручки
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Шендерович: «А что стыдно быть Путиным, Турчаком и Маргаритой Симоньян, мы и так знаем»
«Населению нужно готовиться». Что ждет белорусов в случае «черного» нефтяного сценария?
Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
Что стоит за словами Лукашенко «наклонить» и «опустить»
Названы самые дешевые супермаркеты Литвы
Лукашенко поздравил грузин с тем, чего никогда бы не пожелал белорусам
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»
Сколько белорусов уехало на ПМЖ в 2018-м
Плюсы і мінусы абуджанага бязвізам горада на захадзе Беларусі
Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
Безобразники государственного масштаба
«Сразу два «еще никогда». В стране осмысливают встречу Лукашенко с 20-летней спортсменкой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Пятьдесят оттенков желтого. Все о массовых протестах во Франции
Прощание с президентом
Знакомьтесь – Даниэлла Пик, жена Квентина Тарантино
Авария на аварии: что происходило на белорусских дорогах в первый день зимы
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
06.12.2018
Елена Бадьина, kurjer.info
Жительницу Слуцка, которая пожаловалась, что ничего не делает, но получает зарплату, уволили

История «Кур'ера» о том, как случчанка Лариса Григорович месяцами сидит на работе, ничего не делает, но получает зарплату, получила продолжение.

Историю Ларисы Григорович, заведующей прокатом на Слуцком городском стадионе, опубликовали многие белорусские и зарубежные сайты с миллионными аудиториями.

Этой осенью случчанка хотела изменить ситуацию на работе. Она обращалась к руководителю стадиона, потом в райисполком и даже в Администрацию президента. Женщина добилась того, что её нагрузили работой. Но на днях стало известно, что 18 декабря её увольняют: не продлили контракт.

Претензий по работе не было

—  К моей работе никогда претензий не было. Посетители даже оставляли благодарности и в прокате, и в кассе стадиона, — рассказала Лариса Григорович. — После обращения в Администрацию президента мне дали дополнительную нагрузку, как и обещали при приёме на работу. Я продавала билеты в кассе стадиона и убирала помещения. Два месяца получала зарплату 400 рублей. В октябре, за два месяца до окончания контракта, написала заявление, что хочу продолжить работу, но мне отказали без объяснения причин.

Чем осложнилась жизнь

— После этих событий на работе меня начали выживать. Сначала администрация стадиона написала письмо вышестоящему руководству о том, что я не могу ужиться с коллективом, ходили и собирали у сотрудников подписи. Кто не хотел конфликтовать с начальством — подписывали. Эта кляуза не подействовала.

Потом новое письмо придумали, что я не вышла вовремя на работу. Но тоже не прошло, потому что у нас на здании видеокамеры и видно, кто когда приходит и уходит.

Было даже судебное разбирательство после того, как в кабинете директора завхоз Валерий Лисок меня оскорбил и матерно обругал. Я считаю, что работники не должны терпеть такое обращение. На суде завхоз попросил прощения и извинился.

«Сокращают трудоспособных, а пенсионеров оставляют»

По словам женщины, сейчас ей на работе снова делать нечего, потому что каток ещё не залит, прокат не работает, ключи от служебного помещения у неё забрали. Матчей на стадионе нет, поэтому подработка в кассе тоже закончилась. Уборщицей она отказалась работать после того, как её стали заставлять убирать помещения сверх установленной нормы, но без оплаты.

За отказ Ларисе вынесли дисциплинарное взыскание — замечание. Женщина посчитала его необоснованным и обратилась в управление по труду, чтобы замечание сняли. Из управления пришло письмо, где чиновники подтвердили, что женщину наказали безосновательно.

— У нас на стадионе не одна я так работаю. В штатном расписании числится 22 человека, но столько человек загрузить нечем. Мне 51 год, я трудоспособный человек, но почему-то на стадионе места занимают 70-летние пенсионеры, а меня увольняют.

Когда приезжал представитель Минского облисполкома, то сказал, что в организации нужно провести оптимизацию, чтобы люди работали полный рабочий день и получали достойную зарплату, а не просто числились, — сказала Лариса Григорович.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:10)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY