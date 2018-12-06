Жительницу Слуцка, которая пожаловалась, что ничего не делает, но получает зарплату, уволили

История «Кур'ера» о том, как случчанка Лариса Григорович месяцами сидит на работе, ничего не делает, но получает зарплату, получила продолжение.

Историю Ларисы Григорович, заведующей прокатом на Слуцком городском стадионе, опубликовали многие белорусские и зарубежные сайты с миллионными аудиториями.

Этой осенью случчанка хотела изменить ситуацию на работе. Она обращалась к руководителю стадиона, потом в райисполком и даже в Администрацию президента. Женщина добилась того, что её нагрузили работой. Но на днях стало известно, что 18 декабря её увольняют: не продлили контракт.

Претензий по работе не было

— К моей работе никогда претензий не было. Посетители даже оставляли благодарности и в прокате, и в кассе стадиона, — рассказала Лариса Григорович. — После обращения в Администрацию президента мне дали дополнительную нагрузку, как и обещали при приёме на работу. Я продавала билеты в кассе стадиона и убирала помещения. Два месяца получала зарплату 400 рублей. В октябре, за два месяца до окончания контракта, написала заявление, что хочу продолжить работу, но мне отказали без объяснения причин.

Чем осложнилась жизнь

— После этих событий на работе меня начали выживать. Сначала администрация стадиона написала письмо вышестоящему руководству о том, что я не могу ужиться с коллективом, ходили и собирали у сотрудников подписи. Кто не хотел конфликтовать с начальством — подписывали. Эта кляуза не подействовала.

Потом новое письмо придумали, что я не вышла вовремя на работу. Но тоже не прошло, потому что у нас на здании видеокамеры и видно, кто когда приходит и уходит.

Было даже судебное разбирательство после того, как в кабинете директора завхоз Валерий Лисок меня оскорбил и матерно обругал. Я считаю, что работники не должны терпеть такое обращение. На суде завхоз попросил прощения и извинился.

«Сокращают трудоспособных, а пенсионеров оставляют»

По словам женщины, сейчас ей на работе снова делать нечего, потому что каток ещё не залит, прокат не работает, ключи от служебного помещения у неё забрали. Матчей на стадионе нет, поэтому подработка в кассе тоже закончилась. Уборщицей она отказалась работать после того, как её стали заставлять убирать помещения сверх установленной нормы, но без оплаты.

За отказ Ларисе вынесли дисциплинарное взыскание — замечание. Женщина посчитала его необоснованным и обратилась в управление по труду, чтобы замечание сняли. Из управления пришло письмо, где чиновники подтвердили, что женщину наказали безосновательно.

— У нас на стадионе не одна я так работаю. В штатном расписании числится 22 человека, но столько человек загрузить нечем. Мне 51 год, я трудоспособный человек, но почему-то на стадионе места занимают 70-летние пенсионеры, а меня увольняют.

Когда приезжал представитель Минского облисполкома, то сказал, что в организации нужно провести оптимизацию, чтобы люди работали полный рабочий день и получали достойную зарплату, а не просто числились, — сказала Лариса Григорович.