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Политика
06.12.2018
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«Как только появятся органы власти, зависящие от воли избирателей, а не чиновников, вся система рассыплется»

Почему декоративным Советам пока так и не «светит» реформа.

В Минске 11 декабря пройдет семинар по развитию ассоциаций местных Советов депутатов с участием экспертов Совета Европы.

Какова роль местных Советов в Беларуси?

Председатель Движения «За свободу» Юрий Губаревич в свое время был депутатом Белозерского городского совета. За последние годы, по его мнению, в системе местного самоуправления ничего не изменилось.

— Самая основная проблема – Советы являются декоративными органами, которые по закону собираются не реже, чем четыре раза в год, начальная и конечная сессия в году посвящены, как правило, принятию бюджета и утверждению отчета по его исполнению. Но сам бюджет готовит местный исполком, который сам и занимается реализацией бюджета. Депутаты практически ни на что не влияют.

Единственным оправданием существования такой декоративной формы власти является наличие инициативных депутатов, которые действительно работают в интересах своих избирателей, могут, пользуясь возможностью депутатского мандата, открывать двери кабинетов местных чиновников и поднимать проблемы людей своего города или района. Все остальное – это семинары, поездки на предприятия, заслушивания никому не нужных отчетов, причем решения депутатов не могут повлиять на работу иных государственных органов на конкретной местной территории.

— А исполнительная власть хоть как-то прислушивается к мнению депутатов?

— Это зависит от уровня Совета. Если это областной или районный уровень, то возможностей у депутата больше, как бы то ни было, они могут утверждать программы развития социально-экономического развития или, например, распределять территории под застройку. Существует очень интересная модель взаимоотношений. Если бы были депутаты, которые реально избираются, если бы они были не зависимы от власти, представляли интересы своих избирателей или партий, то отношения выстраивались бы совершенно иным образом. А так депутаты являются частью региональной номенклатуры, это директора госпредприятий и школ, главные врачи, чиновники из сферы ЖКХ, поэтому все они звенья одной системы. А так как система у нас функционирует вертикально, то говорить о наличии горизонтальных связей и влиянии не приходится.

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