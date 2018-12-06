Четыре истории на страницах Pirelli-2019

В Милане представлен легендарный календарь, к котором на этот раз снялись Летиция Каста, Джулия Ганер, Сергей Полунин и Джиджи Хадид.

Автором проекта стал фотограф Альберт Уотсон. На снимках он запечатлел истории четырех сильных женщин.

Топ-модель Джиджи Хадид играет женщину, недавно пережившую расставание с любимым.

Американская актриса Джулия Гарнер воплотила образ молодого фотографа, которая снимает растения в ботаническом саду, но мечтает о персональных выставках.

Французская модель и актриса Летиция Каста и танцовщик Сергей Полунин выступили в роли влюбленных, каждый из которых мечтает о славе: она — в мире искусства, он — в балете.

Первая темнокожая прима-балерина Американского театра балета Мисти Коупленд играет танцовщицу стрип-клуба, которая мечтает стать великой артисткой.

Всего в альбом на 2019 год вошло 40 цветных и черно-бело снимков.

Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре