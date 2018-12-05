Три цитаты о водовороте событий в Беларуси

Очередная абсурдная кампания властей по выявлению 500 тысяч «тунеядцев» дала повод для рефлексий.
Фото с сайта planetanovosti.com
В Барановичах журналистка узнавала, включили ли ее в базу тунеядцев. Оказалось это дело весьма непростым. Попутно у окошка службы «Одно окно» девушка услышала печальные слова пожилой женщины.
Политолог Валерий Карбалевич в колонке на Радыё Свабода удивляется меньше:
– Власти обещали не повторять прежних ошибок, очень пристально подойти к подготовке списков «тунеядцев». Ряд категорий населения (например, те, кто живет с приусадебного хозяйства или сдает в аренду жилье) были оттуда исключены. В начале года официальные лица прогнозировали, что в такую базу попадет около 250 тысяч человек.
Но опять же, цитируя Виктора Черномырдина, получилось как всегда. По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, в базу данных трудоспособных граждан, «не занятых в экономике», включили около 500 тысяч человек! Больше, чем раньше!
Пессимистично настроенные белорусы в очередной раз оказались правы. Еще ранее до новой «антитунеядской» кампании писатель Виктор Мартинович отметил: