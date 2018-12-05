Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Румас пошутил о своей охране
На десяти станциях минского метро в 2019 году появится бесплатный Wi-Fi
Венедиктов: Хватит позорить Россию такими приговорами
Активиста Евгения Афнагеля задержали и отпустили. Его подозревают в краже
Цифра дня. Насколько увеличится минимальная зарплата с 1 января
Доход в 98 тысяч долларов задекларировал житель Брестского района
У новых падручніках па літаратуры паўстанне Каліноўскага назвалі «польскім»
Почему Румас повторяет ошибки предшественников?
Рейтинг доверия россиян Лукашенко за восемь лет вырос в четыре раза
В телеге сегодня. Сурков сменил кобуру на трость
На «Новы час» зноў падалі ў суд
Обложка дня. Мир 2019-го
«Я таксама павінен». Вслед за Румасом по-белорусски выступил министр спорта
Лукашенко рассказал, как он помогал «яйцеголовым»
Арестован предполагаемый главарь «Коза ностры», который «падал с облака»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Могилевщина: «Что-то неладное происходит в этом году с учителями средних школ»
Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
5 советов «тунеядцам» от юриста

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему хорошие отцы живут дольше
Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
Что стоит за словами Лукашенко «наклонить» и «опустить»
Названы самые дешевые супермаркеты Литвы
Лукашенко поздравил грузин с тем, чего никогда бы не пожелал белорусам
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»
Сколько белорусов уехало на ПМЖ в 2018-м
Плюсы і мінусы абуджанага бязвізам горада на захадзе Беларусі
Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
Безобразники государственного масштаба
«Сразу два «еще никогда». В стране осмысливают встречу Лукашенко с 20-летней спортсменкой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Пятьдесят оттенков желтого. Все о массовых протестах во Франции
Прощание с президентом
Знакомьтесь – Даниэлла Пик, жена Квентина Тарантино
Авария на аварии: что происходило на белорусских дорогах в первый день зимы
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
05.12.2018
На десяти станциях минского метро в 2019 году появится бесплатный Wi-Fi

В первую очередь (весной 2019 года) в преддверии II Европейских игр подключат шесть станций метро, рядом с которыми расположены знаковые спортивные объекты Минска.

Об этом сообщила БЕЛТА руководитель отдела маркетинга компании «Деловая сеть» Эвелина Рачковская.

Речь об «Автозаводской», «Площади Ленина», «Первомайской», «Немиге», «Уручье».

Станция метро «Петровщина» имеет выход к Студенческой деревне, в которой во время игр будут жить иностранные спортсмены.

До конца следующего года бесплатный интернет будет доступен еще на четырех станциях «Каменная Горка», «Могилевская», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук». Точки выбраны с учетом пассажиропотока.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY