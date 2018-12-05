На десяти станциях минского метро в 2019 году появится бесплатный Wi-Fi

В первую очередь (весной 2019 года) в преддверии II Европейских игр подключат шесть станций метро, рядом с которыми расположены знаковые спортивные объекты Минска.

Об этом сообщила БЕЛТА руководитель отдела маркетинга компании «Деловая сеть» Эвелина Рачковская.

Речь об «Автозаводской», «Площади Ленина», «Первомайской», «Немиге», «Уручье».

Станция метро «Петровщина» имеет выход к Студенческой деревне, в которой во время игр будут жить иностранные спортсмены.

До конца следующего года бесплатный интернет будет доступен еще на четырех станциях «Каменная Горка», «Могилевская», «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук». Точки выбраны с учетом пассажиропотока.