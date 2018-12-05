Румас пошутил о своей охране

Это произошло в холле Prime Hall на церемонии «Звездный мяч».
Ситуацию описала Трибуна.
«Белорусский футбольный бомонд не спеша потягивает шампанское в ожидании начала. Быстро проскочив через металлоискатели, к собравшимся присоединяется Сергей Румас. Энергичности человека, который уже больше трех месяцев совмещает посты премьер-министра и главы АБФФ, можно только позавидовать. Новая должность ни чуть не изменила чиновника: он все так же широко улыбается и крепко жмет руку во время приветствия.
Румас не спешит к гардеробу – его куртка оказывается в руках телохранителя. Вот оно, проявление изменившего статуса. Вместо куртки Сергей Николаевич получает карточки с приветственной речью для открытия церемонии. Бодигард в официальном костюме и галстуке постоянно находится в нескольких метрах от Румаса, с которым желают поздороваться едва ли не все собравшиеся:
– Сергей Николаевич, уже привыкли к охране?
– Главное, чтобы потом отвыкать не пришлось :).
– Действительно. Кажется, мы в последний раз видим вас на этой церемонии в статусе главы АБФФ...
– Надеюсь, что да. Думаю, в марте на конференции АБФФ будет выбран новый глава федерации. Я и раньше не планировал выдвигать свою кандидатуру на эту должность, а после назначения премьер-министром – тем более.»
Румас выступил на белорусском языке
Почему Румас повторяет ошибки предшественников?