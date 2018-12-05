Румас пошутил о своей охране

Это произошло в холле Prime Hall на церемонии «Звездный мяч».

Ситуацию описала Трибуна.

«Белорусский футбольный бомонд не спеша потягивает шампанское в ожидании начала. Быстро проскочив через металлоискатели, к собравшимся присоединяется Сергей Румас. Энергичности человека, который уже больше трех месяцев совмещает посты премьер-министра и главы АБФФ, можно только позавидовать. Новая должность ни чуть не изменила чиновника: он все так же широко улыбается и крепко жмет руку во время приветствия.

Румас не спешит к гардеробу – его куртка оказывается в руках телохранителя. Вот оно, проявление изменившего статуса. Вместо куртки Сергей Николаевич получает карточки с приветственной речью для открытия церемонии. Бодигард в официальном костюме и галстуке постоянно находится в нескольких метрах от Румаса, с которым желают поздороваться едва ли не все собравшиеся:

– Сергей Николаевич, уже привыкли к охране?

– Главное, чтобы потом отвыкать не пришлось :).

– Действительно. Кажется, мы в последний раз видим вас на этой церемонии в статусе главы АБФФ...

– Надеюсь, что да. Думаю, в марте на конференции АБФФ будет выбран новый глава федерации. Я и раньше не планировал выдвигать свою кандидатуру на эту должность, а после назначения премьер-министром – тем более.»

Румас выступил на белорусском языке

Почему Румас повторяет ошибки предшественников?