Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Венедиктов: Хватит позорить Россию такими приговорами
Лукашенко сказал, что в США «с удовольствием покупают наши тракторы». Неужели правда?
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО. Их фото в «клетке»
Задержан активист Евгений Афнагель, его подозревают в краже
Цифра дня. Насколько увеличится минимальная зарплата с 1 января
Доход в 98 тысяч долларов задекларировал житель Брестского района
У новых падручніках па літаратуры паўстанне Каліноўскага назвалі «польскім»
Почему Румас повторяет ошибки предшественников?
Рейтинг доверия россиян Лукашенко за восемь лет вырос в четыре раза
В телеге сегодня. Сурков сменил кобуру на трость
На «Новы час» зноў падалі ў суд
Обложка дня. Мир 2019-го
«Я таксама павінен». Вслед за Румасом по-белорусски выступил министр спорта
Лукашенко рассказал, как он помогал «яйцеголовым»
Арестован предполагаемый главарь «Коза ностры», который «падал с облака»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Могилевщина: «Что-то неладное происходит в этом году с учителями средних школ»
Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
5 советов «тунеядцам» от юриста

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему хорошие отцы живут дольше
Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
Что стоит за словами Лукашенко «наклонить» и «опустить»
Названы самые дешевые супермаркеты Литвы
Лукашенко поздравил грузин с тем, чего никогда бы не пожелал белорусам
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»
Сколько белорусов уехало на ПМЖ в 2018-м
Плюсы і мінусы абуджанага бязвізам горада на захадзе Беларусі
Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
Безобразники государственного масштаба
«Сразу два «еще никогда». В стране осмысливают встречу Лукашенко с 20-летней спортсменкой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Пятьдесят оттенков желтого. Все о массовых протестах во Франции
Прощание с президентом
Знакомьтесь – Даниэлла Пик, жена Квентина Тарантино
Авария на аварии: что происходило на белорусских дорогах в первый день зимы
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
05.12.2018
Алексей Венедиктов, Эхо Москвы
Венедиктов: Хватит позорить Россию такими приговорами

Ну вот опять. Ведь говорили и писали — приговор по делу Pussy Roit абсолютно несправедлив, и никакого отношения эта «двушечка» к правосудию не имеет.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял окончательно решение.

1.Пусям присудили 48 тыс евро. (Хорошо взыскать их с судей, а не из бюджета)

2.Приговор должен быть отменен и пересмотрен. (Тоже решение ЕСПЧ)

Хватит позорить страну своими неправедными приговорами, русофобы проклятые.

Вот, где настоящая пятая колонна-то прячется.

Венедиктов о пятом сроке Путина: «А куда мы денем тогда Александра Григорьевича?»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.4 (оценок:12)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY