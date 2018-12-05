Венедиктов: Хватит позорить Россию такими приговорами

Ну вот опять. Ведь говорили и писали — приговор по делу Pussy Roit абсолютно несправедлив, и никакого отношения эта «двушечка» к правосудию не имеет.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял окончательно решение.

1.Пусям присудили 48 тыс евро. (Хорошо взыскать их с судей, а не из бюджета)

2.Приговор должен быть отменен и пересмотрен. (Тоже решение ЕСПЧ)

Хватит позорить страну своими неправедными приговорами, русофобы проклятые.

Вот, где настоящая пятая колонна-то прячется.

Венедиктов о пятом сроке Путина: «А куда мы денем тогда Александра Григорьевича?»