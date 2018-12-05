Лукашенко сказал, что в США «с удовольствием покупают наши тракторы». Неужели правда?

Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о привлекательности рынка США.

– Это премиальный рынок. Что мы там ни продаем, это всегда дороже: металлопродукцию... Даже технику, тракторы начали туда поставлять свои. С удовольствием покупают, потому что помнят наши МТЗ «пятидесятые». Представляете? И они еще где-то у фермеров работают. Им нравится «цена — качество, – сказал глава государства.

Office Life напоминает, что недавно у МТЗ возникли серьезные проблемы с экспортом в некоторые страны, в том числе США, из-за спора с партнерами.

Данные Белстата гласят, что Беларусь не продавала напрямую в США тракторы как минимум с 2012 года.

Возможно, продажи были начиная с октября 2018-го. Однако это можно поставить под сомнение из-за конфликта МТЗ с зарубежными партнерами.

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