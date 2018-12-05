Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО. Их фото в «клетке»

Российским футболистам Александру Кокорину из «Зенита» и Павлу Мамаеву из «Краснодара» продлили содержание под стражей еще на два месяца.

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Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие подало ходатайство о продлении содержания футболистов под стражей. Кокорин и Мамаев останутся за решеткой как минимум до 8 февраля 2019 года.

Суд поверил доводам следствия о том, что фигуранты дела могут скрыться от следствия и давить на свидетелей, сообщает Sports.ru.

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На заседании суда Кокорин и Мамаев впервые за долгое время увидели друг друга. Футболистов обвиняют по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои» - им грозит до 7 лет заключения.

Также в СИЗО еще на два месяца останутся младший брат Александра Кокорина Кирилл, а также друг футболистов Александр Протасовицкий.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кокорина и Мамаева надо судить по всей строгости закона.

Общественное мнение в отношении наказания футболистов начало меняться. Приводим самые популярные комментарии на sports.ru.

«Теперь все чиновники вздохнут спокойно – еще два месяца в безопасности».

«На фоне новостей про жен ментов и убийств людей, где после этого остаются дома - очевидно, что на Паше и Сане отыгрываются и устраивают показательную порку. Мы все их поступок не одобряем, но абсурдность обвинений и отказ принимать какие-то аспекты во внимания сам за себя говорит».

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