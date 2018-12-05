Класковский: «Популярность Лукашенко у россиян – минус для Путина»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Венедиктов: Хватит позорить Россию такими приговорами
Лукашенко сказал, что в США «с удовольствием покупают наши тракторы». Неужели правда?
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО. Их фото в «клетке»
Задержан активист Евгений Афнагель, его подозревают в краже
Цифра дня. Насколько увеличится минимальная зарплата с 1 января
Доход в 98 тысяч долларов задекларировал житель Брестского района
У новых падручніках па літаратуры паўстанне Каліноўскага назвалі «польскім»
Почему Румас повторяет ошибки предшественников?
Рейтинг доверия россиян Лукашенко за восемь лет вырос в четыре раза
В телеге сегодня. Сурков сменил кобуру на трость
На «Новы час» зноў падалі ў суд
Обложка дня. Мир 2019-го
«Я таксама павінен». Вслед за Румасом по-белорусски выступил министр спорта
Лукашенко рассказал, как он помогал «яйцеголовым»
Арестован предполагаемый главарь «Коза ностры», который «падал с облака»
Почему хорошие отцы живут дольше
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Могилевщина: «Что-то неладное происходит в этом году с учителями средних школ»
Помогли Александру Григорьевичу и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу
Несколько слов о пофамильном списке Лукашенко
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
5 советов «тунеядцам» от юриста

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Почему хорошие отцы живут дольше
Нюанс, придававший оттенок анекдотичности пафосу беседы Лукашенко и Брилева
Поротников: «Смешит страх белорусских силовиков перед подчинением гражданским руководителям»
Что стоит за словами Лукашенко «наклонить» и «опустить»
Названы самые дешевые супермаркеты Литвы
Лукашенко поздравил грузин с тем, чего никогда бы не пожелал белорусам
Маргелов: «Не слышал, чтобы проверяли тех, у кого по два коттеджа в Дроздах»
Сколько белорусов уехало на ПМЖ в 2018-м
Плюсы і мінусы абуджанага бязвізам горада на захадзе Беларусі
Виктор Малишевский: «И только тунеядцев в этой стране стало больше»
Безобразники государственного масштаба
«Сразу два «еще никогда». В стране осмысливают встречу Лукашенко с 20-летней спортсменкой
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Пятьдесят оттенков желтого. Все о массовых протестах во Франции
Прощание с президентом
Знакомьтесь – Даниэлла Пик, жена Квентина Тарантино
Авария на аварии: что происходило на белорусских дорогах в первый день зимы
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
05.12.2018
Семен Печенко
Класковский: «Популярность Лукашенко у россиян – минус для Путина»

Политический обозреватель Александр Класковский в экспресс-комментарии «Салідарнасці» дал оценку итогам опроса ВЦИОМ.

Фото president.gov.by

Ежегодный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения зафиксировал значительный рост симпатий россиян к руководителю Беларуси.

В «народном рейтинге» доверия к главам государств-членов Содружества Александр Лукашенко занял первую строчку с 65%. Таким образом уровень доверия к нему со стороны россиян за последние восемь лет вырос в четыре раза.

Стоит ли доверять рейтингу ВЦИОМ и как белорусские власти могут использовать эти данные — на эти вопросы «Салідарнасці» ответил политический обозреватель Александр Класковский.

— Что касается ВЦИОМ, то эта служба официозная. И к ее цифрам независимое российское экспертное сообщество относится осторожно. Вместе с тем, это все же социологи, которые используют определенные методики, — отметил эксперт.

Александр Класковский предположил, что рост рейтинга белорусского руководителя вряд ли обрадует Москву:

— Это не соответствует интересам Кремля. Популярность Лукашенко — минус для Путина, у которого рейтинг в последнее время падает. Поэтому, даже если исходить из того, что ВЦИОМ является прокремлевской структурой, то в данном случае, давая такие цифры, центр явно не подыгрывает Кремлю.

Собеседник «Салідарнасці» считает, что к новости о росте популярности Лукашенко в четыре раза за последние восемь лет нужно относиться с учетом событий 2010-го, на который припал разгар противостояния между Минском и Москвой.

— Теперь экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вспоминает в мемуарах, что тогда Кремль даже допускал мысль о непризнании итогов выборов в Беларуси. Что говорит о том, какая была острота накала. Это было время, когда шел сериал «Крестный батька». И я думаю, что тогда российская пропаганда вбивала россиянам образ Лукашенко, как неверного союзника.

Цифра, озвученная ВЦИОМ, внушительная, но в данном случае нужно делать поправку на особенности российского массового сознания, убежден политический обозреватель.

— Для россиян друг — это тот, кто выступает за русский язык, за русский мир, и не сажает россиян на чемоданы, — подчеркнул Класковский и напомнил, что Лукашенко годами работал именно над таким имиджем.

— И то, за что независимое сообщество в Беларуси его критикует — за русификацию, невнимание к белорусскому языку — для россиян является благом.

Эксперт считает, что воспользоваться на практике высоким рейтингом доверия у россиян Лукашенко вряд ли сможет, так как еще в конце 1990-х ему поставили высокий барьер на пути вхождения на российское политическое поле:

— Шансов никаких. И Лукашенко это понимает. Поэтому все сведется к пиару белорусской пропаганды: смотрите, мол, как россияне любят и уважают нашего вождя.

Разговорчики в сети: «Чужая семья — потемки»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY