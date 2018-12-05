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05.12.2018
Задержан активист Евгений Афнагель, его подозревают в краже

Сам задержанный говорит о провокации силовиков.

Фото Радыё Свабода

5 декабря под Минском был задержан координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Как сообщил Charter97.org координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский, Афнагель находится в Боровлянском РОВД Минского района.

Супруга Евгения Екатерина Людвиг рассказала, что они с мужем ездили на рынок стройматериалов в Колодищах под Минском. А когда ехали обратно, купив все необходимое их машину остановили сотрудники ГАИ.

По ее словам, после этого из засады выскочили силовики, представившиеся сотрудниками уголовного розыска. Они стали снимать задержание на видеокамеру.

После этого лица, назвавшиеся сотрудниками уголовного розыска, сели в машину и приказали ехать в Боровлянский РОВД.

Там Евгения Афнагеля задержали, ему якобы вменяют «хищение» купленных на стройрынке товаров.

По словам Екатерины Людвиг, в РОВД привезли предпринимателя, у которого они купили товары. Супруга Афнагеля утверждает, что предпринимателя заставляют давать показания против политика.

Евгений Афнагель назвал это провокацией с целью сфабриковать уголовное дело против него.

«Наша Ніва» сообщает, что в Боровлянском РОВД подтвердили нахождение у них Афнагеля, но подробности не озвучили. 

 
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