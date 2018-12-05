Цифра дня. Насколько увеличится минимальная зарплата с 1 января

Новые данные опубликовало Минтруда.

С 1 января 2019-го месячная минимальная заработная плата установлена в размере 330 рублей, сообщает сайт Министерства труда и соцзащиты. Соответствующее постановление от 5 декабря 2018-го подписал Совмин.

Актуальный размер минимальной заработной платы, установленный 1 января 2018-го, составляет 305 рублей.

Бюджетникам будут начислять зарплату по-новому