Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
Цифра дня. Насколько увеличится минимальная зарплата с 1 января
Новые данные опубликовало Минтруда.
С 1 января 2019-го месячная минимальная заработная плата установлена в размере 330 рублей, сообщает сайт Министерства труда и соцзащиты. Соответствующее постановление от 5 декабря 2018-го подписал Совмин.
Актуальный размер минимальной заработной платы, установленный 1 января 2018-го, составляет 305 рублей.
Бюджетникам будут начислять зарплату по-новому