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Доход в 98 тысяч долларов задекларировал житель Брестского района
Ему насчитали налог почти в 13 тысяч.
Житель Брестского района задекларировал доход за прошлый год в размере 209 тысяч рублей (около 98,2 тысячи долларов). Эти средства он получил из-за границы, сообщила FINANCE.TUT.BY представитель местной налоговой.
Сумма уплаченного подоходного налога жителем Брестского района составила почти 27,2 тысячи рублей (около 12,8 тысячи долларов).