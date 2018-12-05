Доход в 98 тысяч долларов задекларировал житель Брестского района

Ему насчитали налог почти в 13 тысяч.

Житель Брестского района задекларировал доход за прошлый год в размере 209 тысяч рублей (около 98,2 тысячи долларов). Эти средства он получил из-за границы, сообщила FINANCE.TUT.BY представитель местной налоговой.

Сумма уплаченного подоходного налога жителем Брестского района составила почти 27,2 тысячи рублей (около 12,8 тысячи долларов).