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Политика
05.12.2018
Кирилл Иванов
Что общего у Беларуси и Таиланда, чьего короля традиционно поздравили из Минска

Несколько любопытных параллелей.

Фото Global Look Press

Александр Лукашенко поздравил короля Таиланда Маху Вачиралонгкорна Бодинтхаратхеппхаяварангкуна и народ этой страны с Национальным днем. Схожее по краткости и содержанию поздравление пресс-служба главы государства публиковала и год назад.

«Салiдарнасць» пробует найти параллели в современной истории двух стран, на которые мог обратить внимание и бессменный руководитель Беларуси.

С продолжительности правления и начнем. Отец нынешнего короля Таиланда Пхумипон Адульядет Рама IX правил страной рекордные 70 лет — мечта практически любого обладателя «элегантных» политических побед.

Кроме того, Рама IX обладал огромным авторитетом среди жителей Таиланда и был символом единства нации. Правда, частично укрепление авторитета монарха не обошлось без местных особенностей — в этой стране за публичную критику короля сажают за решетку.

Лукашенко руководит Беларусью четверть века, что по современным европейским меркам также является немалым сроком. С авторитетом внутри страны дела обстоят несколько хуже.

После смерти 88-летнего короля тайские проститутки в знак памяти вышли на работу в черных траурных нарядах

Бывший король Таиланда заслужил славу всенародного любимца не на пустом месте. Своевременные реформы вырвали его страну из беспросветной бедности. И если сперва локомотивом экономики стало сельское хозяйство, то вскоре к нему присоединились туризм и высокие технологии.

Чтобы привлечь туристов и инвесторов в страну, Рама IX использовал Голливуд для популяризации Таиланда.

Белорусский правозащитник Олег Волчек считает, что Беларусь может и должна воспользоваться опытом Таиланда в области туризма

Беда нашей страны в том, что ее руководство решило спасать сельское хозяйство далеко не лучшими методами ушедшего в историю ХХ столетия. Успехи в IT-сфере, чтобы ни говорил в интервью российским СМИ глава государства, связаны лишь с тем, что власти банально не мешают ей работать.

Безвиз в Беларуси закономерно вызвал всплеск в туристической сфере, но мы пришли к этому лишь на третьем десятилетии независимости, отстав на годы и годы от ближайших соседей.

Так приезд мировых ветеранов киносцены в Беларусь монетизируют отечественные производители. К бурному притоку инвестиций извне гастроли Депардье и Сигала пока не привели

Наверняка для бессменного руководителя страны весьма любопытным является и опыт Таиланда, оказавшегося после смерти Рамы IX перед необходимостью передачи власти. Место умершего монарха занял его сын, Маха Вачиралонгкорн. В отличие от отца, пользовавшегося любовью и почитанием своих подданных, Рама Х имеет весьма неоднозначную репутацию. Взять хотя бы историю его прилета в Германию в приспущенных джинсах и женском топе.

С появлением на троне Маха Вачиралонгкорна эксперты заговорили о весьма вероятном кризисе института монархии в Таиланде.

 
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